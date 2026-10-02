Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki stratejik askeri işbirliğini pekiştirecek olan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, bugün Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel başkenti Şuşa'da düzenlendi.

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HABERİN ÖZETİ Şuşa'da üçlü zirve! Bakan Yaşar Güler'den kritik temaslar Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir araya geldi.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda bölgesel istikrarın korunması, ortak tatbikatlar ve savunma sanayii alanındaki ortak projelerin masaya yatırılması bekleniyor.