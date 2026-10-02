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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:38

Şuşa'da üçlü zirve! Bakan Yaşar Güler'den kritik temaslar

Son dakika haberi: Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel istikrarın korunması, ortak tatbikatlar ve savunma sanayii alanındaki ortak projelerin masaya yatırılması bekleniyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Şuşa'da üçlü zirve! Bakan Yaşar Güler'den kritik temaslar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 10:38

, ve arasındaki stratejik askeri işbirliğini pekiştirecek olan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, bugün Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel başkenti 'da düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Şuşa'da üçlü zirve! Bakan Yaşar Güler'den kritik temaslar

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir araya geldi.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Şuşa'da üçlü zirve! Bakan Yaşar Güler'den kritik temaslar

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Toplantıda Millî Savunma Bakanı , Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 

Şuşa'da üçlü zirve! Bakan Yaşar Güler'den kritik temaslar

Toplantıda bölgesel istikrarın korunması, ortak tatbikatlar ve savunma sanayii alanındaki ortak projelerin masaya yatırılması bekleniyor.

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#Türkiye
#azerbaycan
#Gürcistan
#yaşar güler
#şuşa
#Gündem
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