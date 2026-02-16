Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Taciz skandalında yeni gelişme! CHP'den Hasbi Dede hamlesi

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki çocuğa cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 15:53

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki kız çocuğu ile aralarında geçtiği öne sürülen yazışmalar ortaya çıkmıştı. 12 Şubat'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Taciz skandalında yeni gelişme! CHP'den Hasbi Dede hamlesi

0:00 58
HABERİN ÖZETİ

Taciz skandalında yeni gelişme! CHP'den Hasbi Dede hamlesi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, 16 yaşındaki kızıyla aralarında geçtiği öne sürülen yazışmalar nedeniyle "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı, görevinden uzaklaştırıldı ve partisinden ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, 16 yaşındaki kızıyla yazışmaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Dede, Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesindeki "cinsel amaçlı taciz" suçlamasıyla tutuklandı.
İlk etapta adli kontrolle serbest bırakılmış, ancak savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştır.
12 Şubat'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
CHP tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Taciz skandalında yeni gelişme! CHP'den Hasbi Dede hamlesi

HASBİ DEDE NEDEN TUTUKLANDI?

CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen mesajlar nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı

Taciz skandalında yeni gelişme! CHP'den Hasbi Dede hamlesi

Savcılığın itirazı üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yeniden ifadeye çağrılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hasbi Dede'nin tutuklandığı 'Taciz' skandalında CHP'nin tavrı tepki çekti! Hüseyin Gürel ve Fırat İmat istifa ettiğini duyurdu
Çocuğa taciz iddiasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin savunmasına çalışanlarından yalanlama
Taciz mesajları ortaya çıkmıştı! Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
ETİKETLER
#chp
#tutuklama
#Görele Belediye Başkanı
#Hasbi Dede
#Taciz Suçlaması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.