Gündem
Avatar
Editor
 | tgrthaber.com

Tanju Özcan'ın savunmasında çarpıcı ifadeler: Mesajları kabul etti, içeriğe itiraz etti

Bolu'da görülen şantaj davasında CHP’li eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Öznur Çağalı ile ilişkisi olduğunu reddetmişti. Ancak Özcan, bu sefer de Çağalı ile mesajlaştığını kabul edip, dosyadaki mesaj içeriklerinin kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Tanju Özcan'ın savunmasında çarpıcı ifadeler: Mesajları kabul etti, içeriğe itiraz etti
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:18

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan şantaj iddianamesinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Hem müşteki hem sanık sıfatıyla savunma yapan , Öznur Çağalı ile 2024 yılından bu yana birkaç kez mesajlaştığını kabul etti. Ancak Özcan iddianamede geçen mesajların kendi yazdığı mesajlarla aynı olmadığını iddia etti.

"EŞİME KARŞI ÖZÜR BORÇLUYUM"

Söz konusu mesajlaşmalar nedeniyle eşine karşı bir özür borcu olduğunu da söyleyen Özcan, “Bu mesajların tarafı olduğum için eşime karşı bir özür borcum vardır” ifadelerini kullandı.

“ÖZNUR’UN BİR CÜMLESİYLE SANIK OLDUM”

Savunmasında hakkındaki şantaj suçlamasını reddeden Özcan, dosyada sanık konumuna düşmesini Öznur Çağalı’nın ifadesinde bir cümleye bağladı.

Özcan, Çağalı’nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney’den korktuğu için bu yönde beyanda bulunduğunu savundu. Akgüney’in Çağalı’nın telefonunda kendisiyle olan mesajları gördüğünü ve buna öfkelendiğini ifade etmesi dikkat çekti.

SORUŞTURMAYA TEPKİ

Tanju Özcan, savunmasında soruşturmanın yönüne de sert tepki gösterdi. Dosyada şantaj suçundan çok, kendisinin evlilik birliğine sadakat gösterip göstermediğinin araştırıldığını iddia etti.

Özcan, “Burada savcılık makamı tarafından ispata çalışılan husus benim evlilik birliğime sadakat kuralını ihlal edip etmediğimdir” sözleriyle dikkat çekti. Eski başkan, bu konunun ceza yargılamasının değil aile hukukunun alanına girdiğini savundu.

“BULUŞMA TEKLİFLERİ AĞIRLIKLI OLARAK ÖZNUR’DAN GELDİ”

İddianame ekindeki mesajlarda müştekiyi zorlamaya yönelik bir beyanının olmadığını ileri süren Özcan, “Hatta bırakın zorlamayı, doğruluğu savcılık tarafından kabul edilen bu mesaj içeriklerinde buluşma ve görüşme tekliflerinin ağırlıklı olarak Öznur’dan geldiği görülmektedir” dedi.

“AHMAKLIK SUÇSA CEZALANDIRILMAM İSABETLİ”

Duruşmanın en çarpıcı ifadesi ise Tanju Özcan’ın kendi davranışına ilişkin yaptığı değerlendirme oldu. Özcan, mesajlaşmanın kendi konumundaki biri için doğru olmadığını kabul etti.

Eski başkan, “Eylemime uyan suç şantaj olmamakla birlikte eğer TCK’da ahmaklığın suç olduğunu tanımlayan bir suç var ise bu suçtan cezalandırılmamı isabetli görüyorum” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

PAZARLIK İFADELERİ DOSYAYA GİRDİ

Tanju Özcan’ın savunmasında sarf ettiği bir başka söz de dikkat çekti. Özcan, şikayetçi olduğu için pişman olduğunu belirterek, “Gelinen noktada şikayet etmek yerine pazarlık ederek şantajın gereğini yerine getirmemiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum” dedi. Bu ifade, dosyada yer alan pazarlık görüşmeleri iddialarıyla birlikte değerlendirildiğinde duruşmanın en çok tartışılacak başlıklarından biri haline geldi.

Zira Duruşmada tanık olarak dinlenen Özgür Nihat Yıldız’ın beyanları Özcan’ı yalanlar nitelikteydi. Yıldız, olayın kapatılması için görüşmeler yapıldığını anlattı. Yıldız’ın beyanına göre, ilk etapta 50 milyon TL, bu olmazsa 20 milyon TL, araba ve yıkama tesisi istendiği konuşuldu. Yıldız ayrıca 20 milyon TL’lik teklifin 10 milyon TL’sinin Öznur Çağalı’ya verileceğinin söylendiğini aktardı.

