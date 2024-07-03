TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
03 Temmuz 2024 02:50 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 02:51
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımı'na tebrik mesajları yağıyor.
Karşılaşma sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Bizim Çocuklar" dedi.
Kaynak: TGRT Haber