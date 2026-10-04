TBMM'de ilk haftanın gündemi belli oldu: İki teklif masada

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İstanbul
TBMM 1 Ekim'de başlattığı yeni yasama döneminin ardından çalışmalarına 6 Ekim Salı günü devam edecek.
Meclis yeni haftanın gündemine Türk Kızılay Kanunu Teklifi ve yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik düzenlemeleri ele alarak başlayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomi ve para politikasına ilişkin sunum yapacak.
Teklifin yasalaşması halinde Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç milli cemiyetlerinden Türkiye'ye gönderilen ayni ve nakdi yardımların kabulü ve kullanımında tek yetkili kuruluş olacak.
Düzenlemeyle Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki merkez şube başkanları ile ilçe şube başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde yer alacak.
Plan ve Bütçe Komisyonu da salı günü toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın komisyonda yapacağı sunumda küresel gelişmeleri Türkiye ekonomisinin görünümünü, enflasyonu ve para politikasını değerlendirmesini bekleniyor.
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ise Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni ele almak üzere bir araya gelecek.
Mecliste grubu bulunan siyasi partiler de salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek.