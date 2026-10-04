TBMM 1 Ekim'de başlattığı yeni yasama döneminin ardından çalışmalarına 6 Ekim Salı günü devam edecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TBMM'de ilk haftanın gündemi belli oldu: İki teklif masada TBMM, 6 Ekim Salı günü Türk Kızılay Kanunu Teklifi, yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik düzenlemeler ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumuyla yeni yasama dönemindeki çalışmalarına devam edecek. Türk Kızılay Kanunu Teklifi yasalaşırsa, Kızılay Türkiye'ye gönderilen ayni ve nakdi yardımların kabulü ve kullanımında tek yetkili kuruluş olacak. Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu yerlerdeki merkez şube başkanları ile ilçe şube başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomi, enflasyon ve para politikasına ilişkin bir sunum yapacak. Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Mecliste grubu bulunan siyasi partiler salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek.

İKİ TEKLİF ELE ALINACAK

Meclis yeni haftanın gündemine Türk Kızılay Kanunu Teklifi ve yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik düzenlemeleri ele alarak başlayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomi ve para politikasına ilişkin sunum yapacak.

KIZILAY'A YARDIMLAR KONUSUNDA YENİ YETKİ

Teklifin yasalaşması halinde Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç milli cemiyetlerinden Türkiye'ye gönderilen ayni ve nakdi yardımların kabulü ve kullanımında tek yetkili kuruluş olacak.

Düzenlemeyle Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki merkez şube başkanları ile ilçe şube başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde yer alacak.

KARAHAN'DAN EKONOMİ VE ENFLASYON SUNUMU

Plan ve Bütçe Komisyonu da salı günü toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın komisyonda yapacağı sunumda küresel gelişmeleri Türkiye ekonomisinin görünümünü, enflasyonu ve para politikasını değerlendirmesini bekleniyor.

DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARI GÜNDEMDE

Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ise Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'ni ele almak üzere bir araya gelecek.

Mecliste grubu bulunan siyasi partiler de salı ve çarşamba günleri grup toplantılarını gerçekleştirecek.