TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Oğuz Özarslan idaresindeki tır, kamyona çarptı. Yaşanan kazanın şiddetiyle tırın dorsesi koparken, 2 otomobil de hafif ticari araca çarptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TEM Otoyolu'nda 5 araç birbirine girdi! TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir tır, bir kamyona çarptı ve tırın dorsesi koptu. 2 otomobil de hafif ticari araca çarptı. Otomobillerde ve hafif ticari araçta bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 5 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada, otomobillerde ve hafif ticari araçta bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.