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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 23 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Şubat 2025 11:47 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:53

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğünü duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizildi.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) eli kanlı terör örgütü PKK'ya indirilen bir darbeyi daha duyurdu. Bakanlığın açıklamasında; Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 23 PKK/YPG'li teröristin öldürüldüğü bildirildi. 

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 23 terörist öldürüldü - 1. Resim

"TERÖRİSTLER İÇİN KAÇACAK YER YOK!"

MSB'nin paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 23 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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Kaynak: tgrthaber.com

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