Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya ne zaman çağrı yapacak?
DEM'li Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı'da Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeyle ilgili detaylar merak ediliyor. Buldan, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yapacağı silah bırakma çağrısıyla ilgili konuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli 22 Ekim’de meclis kürsüsünden yaptığı çağrının ardından DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin buldan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’la 4,5 yılın ardından İmralı'da görüştü.
DEM Parti kaynakları görüşmeye ilişkin açıklamasını kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, Öcalan'ın talepleri 7 madde ile sıralandı ve mesajında “olumlu çağrı yapmaya hazırım” vurgusu yapıldı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları işaret edildi. Çözüm ertelenmemeli mesajı verildi.
DEM'DEN YENİ İMRALI AÇIKLAMASI
Serbestiyet’e konuşan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Meclis'teki partilerle görüşeceğiz. Herkesten randevu isteyeceğiz. Görüşmelerimizi Genel Başkanlar düzeyinde yapacağız" ifadelerini kullandı.
ÖCALAN PKK'YA NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?
Meclis'te partilerle yapılacak görüşmelere, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Ahmet Türk'ün de katılacağını aktaran Buldan, Abdullah Öcalan’ın PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını söyledi.