Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya ne zaman çağrı yapacak?

30 Aralık 2024 09:46 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:03

DEM'li Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın İmralı'da Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmeyle ilgili detaylar merak ediliyor. Buldan, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yapacağı silah bırakma çağrısıyla ilgili konuştu.