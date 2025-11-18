Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

'Terörsüz Türkiye' komisyonunda son dönemeç: MİT raporu süreci belirleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ertelenen 17'nci toplantıyı bugün yapacak. Komisyon, güvenlik bürokrasisini ikinci kez dinleyecek. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sunum yapacağı toplantıda terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecindeki son gelişmeler masaya yatırılacak. Teröristlerin kullandığı mağaraların imhasına ilişkin bilgi verilecek. MİT'in yapacağı gizli sunumdaki tespitler, komisyon raporunun çerçevesini oluşturacak.

Türkiye Gazetesi
18.11.2025
18.11.2025
Terörsüz hedefi doğrultusunda Meclis'te çalışmalarını sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinlemelerde sona doğru yaklaştı. Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması sebebiyle geçen hafta ertelenen 17'nci toplantı bugün yapılacak. Komisyon, kritik toplantıda bürokrasisini yeniden dinleyecek. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ağustos’ta komisyona yaptıkları ilk sunumlarından bu yana geçen 3 aylık sürede sahada yaşanan son gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

'Terörsüz Türkiye' komisyonunda son dönemeç: MİT raporu süreci belirleyecek

MİT BAŞKANI VE BAKANLARDAN KAPSAMLI SUNUM

İbrahim Kalın’ın, Milli İstihbarat Teşkilatının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurduğu mekanizma ile şimdiye kadar kaç silah bırakıldığı, bırakılan silahların envanteri, imha edilen silahlar, örgütüne ait etkisiz hale getirilen mağaralar, örgütün lojistik depoları ile ilgili görsellerle bir sunum yapması bekleniyor.

Yine örgütün Suriye’deki kolunun Şam yönetimi ile yürüttüğü temaslar, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu sürecindeki gelişmeler hakkında da MİT tarafından bilgi verilecek.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de sınır ötesi operasyonlar ile bölgedeki diğer unsurlara yönelik yürütülen anti terör faaliyetlerindeki son duruma ilişkin milletvekillerinin bilgilendirmesi öngörülüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın ise yurt içindeki terörle mücadele başta olmak üzere çeşitlenen terör faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda gelinen nokta ile ’nın terör dışındaki faaliyet sahaları olan uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı şebekesine yönelik atılan adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

'Terörsüz Türkiye' komisyonunda son dönemeç: MİT raporu süreci belirleyecek

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Her üç sunum da komisyonun hazırlayacağı raporda önemli rol oynayacak. MİT Başkanı ve bakanların son durumla ilgili vereceği tespitlere göre komisyon raporunun çerçevesi şekillenecek. Raporda, silah bırakan PKK’lıların Türkiye'ye gelmesi halinde hukuki statülerinin ne olacağı, suça karışmış olanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği, örgüt yöneticilerinin durumu konusunda önerilerin yer alabileceği, ayrıca Mahmur kampındaki sivillerin Türkiye'ye geri dönüşlerine dair nasıl bir yol haritası oluşturulacağıyla ilgili bazı tespitlerin yer alabileceği belirtiliyor.

'Terörsüz Türkiye' komisyonunda son dönemeç: MİT raporu süreci belirleyecek

TOPLANTIDAKİ BİLGİLER GİZLİ KALACAK

MİT’in yapacağı sunum sebebiyle hassas ve kritik bilgilerin gizli tutulması amacıyla toplantının tam kapalılık ilkesine göre gerçekleştirilmesi bekleniyor. Buna göre, toplantıdaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ancak yayınlanmayacak.

PKK ZAP KAMPINDAN ÇEKİLDİ

Öte yandan terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampından çekildiğini ilan etti. Yapılan açıklamada, "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut hâliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır." denildi.

Ancak uzmanlar bu hamlenin de eyleminde olduğu gibi sembolik bir eylem olduğu konusunda uyarıda bulundu.

