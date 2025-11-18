'Terörsüz Türkiye' komisyonunda son dönemeç: MİT raporu süreci belirleyecek

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te çalışmalarını sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dinlemelerde sona doğru yaklaştı. Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması sebebiyle geçen hafta ertelenen 17'nci toplantı bugün yapılacak. Komisyon, kritik toplantıda güvenlik bürokrasisini yeniden dinleyecek. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 8 Ağustos’ta komisyona yaptıkları ilk sunumlarından bu yana geçen 3 aylık sürede sahada yaşanan son gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

MİT BAŞKANI VE BAKANLARDAN KAPSAMLI SUNUM

İbrahim Kalın’ın, Milli İstihbarat Teşkilatının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurduğu mekanizma ile şimdiye kadar kaç silah bırakıldığı, bırakılan silahların envanteri, imha edilen silahlar, terör örgütüne ait etkisiz hale getirilen mağaralar, örgütün lojistik depoları ile ilgili görsellerle bir sunum yapması bekleniyor.

Yine örgütün Suriye’deki kolunun Şam yönetimi ile yürüttüğü temaslar, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu sürecindeki gelişmeler hakkında da MİT tarafından bilgi verilecek.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de sınır ötesi operasyonlar ile bölgedeki diğer unsurlara yönelik yürütülen anti terör faaliyetlerindeki son duruma ilişkin milletvekillerinin bilgilendirmesi öngörülüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın ise yurt içindeki terörle mücadele başta olmak üzere çeşitlenen terör faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda gelinen nokta ile PKK’nın terör dışındaki faaliyet sahaları olan uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı şebekesine yönelik atılan adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Her üç sunum da komisyonun hazırlayacağı raporda önemli rol oynayacak. MİT Başkanı ve bakanların son durumla ilgili vereceği tespitlere göre komisyon raporunun çerçevesi şekillenecek. Raporda, silah bırakan PKK’lıların Türkiye'ye gelmesi halinde hukuki statülerinin ne olacağı, suça karışmış olanlarla ilgili nasıl bir yol izleneceği, örgüt yöneticilerinin durumu konusunda önerilerin yer alabileceği, ayrıca Mahmur kampındaki sivillerin Türkiye'ye geri dönüşlerine dair nasıl bir yol haritası oluşturulacağıyla ilgili bazı tespitlerin yer alabileceği belirtiliyor.

TOPLANTIDAKİ BİLGİLER GİZLİ KALACAK

MİT’in yapacağı sunum sebebiyle hassas ve kritik bilgilerin gizli tutulması amacıyla toplantının tam kapalılık ilkesine göre gerçekleştirilmesi bekleniyor. Buna göre, toplantıdaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ancak yayınlanmayacak.

PKK ZAP KAMPINDAN ÇEKİLDİ

Öte yandan terör örgütü PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında yer alan Zap kampından çekildiğini ilan etti. Yapılan açıklamada, "16 Kasım akşamı itibarıyla Zap alanında çatışma riski oluşturan güçlerimiz farklı uygun sahalara çekilmiş durumdadır. Mevcut hâliyle söz konusu alanda çatışma riski tamamen ortadan kaldırılmıştır." denildi.

Ancak uzmanlar bu hamlenin de silah bırakma eyleminde olduğu gibi sembolik bir eylem olduğu konusunda uyarıda bulundu.