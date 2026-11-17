Londra merkezli The Economist, gelecek yıl dünyada yaşanabilecek gelişmelere ışık tutan özel kapağını 2027 için hazırladı. Her yılın sonunda hazırlanan ve uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip edilen çalışmada, Trump sonrası ABD, İran savaşının etkileri, Çin-Tayvan gerilimi, yapay zekâ, iklim krizi ve Avrupa'daki siyasi gelişmeler öne çıktı.

İŞTE 10 KRİTİK GELİŞME

Economist'e göre 2027 yılında takip edilecek 10 başlık şöyle:

1. TRUMP SONRASI ABD'DE NELER OLACAK?

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen ara seçimlerin ardından ortalık yatışırken Donald Trump'ın yerine kimin geçeceğine ilişkin yarış başlayacak. Ancak Trump, görev süresinin sonuna yaklaşmış, siyasi etkisini yitirmiş bir lider olmayacak. Economist'in öngörüsüne göre Trump, daha ziyade ortalığı kasıp kavuracak.

Etkisini korumak ve siyasi mirasına yön vermek için daha fazla başkanlık kararnamesi, hukuki çekişme, ani isim değişikliği, gösterişli inşaat projesi ve daha fazla askeri hareketlilik olasılıklar arasında.

Bu sırada dünya, Trump sonrası Amerika'nın nasıl bir görünüme bürünebileceğini düşünmeye başlayacak.

2. İRAN SAVAŞININ ETKİLERİ DEVAM EDECEK

Çatışmanın kesin ve net bir çözüme kavuşması pek olası görünmüyor. Dolayısıyla belirsizlik devam edecek.

Ancak Trump'ın yanlış hesaplanmış savaşı, ABD'nin uluslararası itibarını zedeledi. Müttefikleri artık ABD'ye güvenmiyor, düşmanları ise ondan eskisi kadar korkmuyor.

Savaşın sonuçları 2027 boyunca etkisini gösterecek; bölgesel siyaseti yeniden şekillendirecek, enerji akışlarını değiştirecek ve gıda güvenliğini tehdit edecek.

İran'da ise yönetim, iktidar üzerindeki kontrolünü daha da sıkılaştıracak.

3. 2027 TARİHİN EN SICAK YILI OLABİLİR

2027'nin, kayıtlara geçen en sıcak yıl olması bekleniyor.

"Süper El Nino" olarak adlandırılan güçlü iklim olayı, emisyonlar hızla azaltılmadığı takdirde dünyayı bekleyen daha sıcak ve değişken geleceğin bir ön izlemesini sunacak. Kuraklıklar, sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve aşırı hava olayları artacak.

Ancak Trump, farkında olmadan dünyanın yenilenebilir enerji alanındaki en büyük satış temsilcisine dönüştü. Yenilenebilir enerji, yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele etmenin değil, küresel enerji piyasalarındaki iniş çıkışlardan korunmanın da en iyi yolu.

4. YAPAY ZEKÂYA TEPKİLER ARTABİLİR

Yapay zekanın riskleri giderek daha fazla mercek altına alınıyor.

Yapay zeka şirketlerinin karmaşık ve şeffaf olmayan anlaşmalarla daha fazla borçlanması, piyasada çöküş yaşanması riskini artıracak. Piyasalarda ne yaşanırsa yaşansın, daha yetenekli yapay zeka modelleri bir dizi siber saldırıya güç verecek.

Şirketler ve hükümetler, yapay zeka tedarik zincirlerine yönelik siyasi risklerden endişe duyacak.

5. AVRUPA'DA GÖZLER FRANSA'DA OLACAK

Popülist sağ, uzun süredir dünyanın farklı bölgelerinde yükselişte. Ancak 2027'de bütün gözler Fransa'da olacak. Popülist sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen'in cumhurbaşkanlığını kazanma ihtimali oldukça yüksek.

Böyle bir sonuç, Avrupa Birliği'ne güç veren Fransa-Almanya ilişkilerini değiştirebilir. Aynı zamanda borç yükü altındaki Fransa'nın kırılgan kamu maliyesine ilişkin endişeleri artıracak.

6. TAHVİL PİYASALARININ BASKISI

Ancak tahvil piyasalarını tedirgin eden tek ülke Fransa değil.

Mali disiplinden uzak harcamalar, yapay zeka yatırımlarındaki patlama ve yükselen enerji fiyatlarının yeniden körüklediği enflasyon, gelişmiş ülkelerde hükümetlerin borçlanma maliyetlerini artırıyor.

7. TAYVAN İÇİN KRİTİK TARİH

Teknoloji, savaşın doğasını değiştirdi. Ukrayna ve İran örneklerinde görüldüğü gibi, daha küçük güçlerin kendilerinden büyük rakiplere karşı koymasını kolaylaştırdı.

Peki bu durum Çin'in Tayvan'a yönelik planları açısından ne anlama geliyor?

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Çin ordusuna adayı ele geçirmeye hazır hale gelmesi için 2027'ye kadar süre verdiği belirtiliyor.

ABD'nin dikkati başka meselelerle dağılmış durumda. Çin harekete geçecek mi, yoksa 2028'de Tayvan'da yapılacak seçimlerin sonuçlarını mı bekleyecek?

Önümüzdeki iki yıl tehlikelerle dolu olacak.

8. OZEMPİC ETKİSİ

Zayıflama ilaçları yalnızca insanların kilo vermesine yardımcı olmakla kalmıyor, tüketici davranışlarını da değiştiriyor.

Yeniden fit bir görünüme kavuşan kişiler, "intikam alışverişi" (revenge shopping) olarak adlandırılan eğilime yöneliyor; kıyafetlere, kozmetiğe ve spor ürünlerine daha fazla para harcıyor.

Bu ilaçların başarısı, ilaç şirketlerinin uzun ömürlülüğü destekleyen tedavilere yönelik ilgisini de yeniden canlandırdı.

9. UZAYA ÇIKIŞ MALİYETİ DÜŞÜYOR

SpaceX'in Starship roketi, düzenli uydu fırlatmalarına başlayacak. Çinli roket şirketleri ise roketlerin itici kademelerini yeniden kullanabildiklerini gösterecek.

Uzaya çıkış maliyetlerinin düşmesi, özel uzay istasyonlarının önünü açacak. Hatta yörüngede veri merkezleri inşa edilmesini sağlayacak. Bu fikir göründüğü kadar çılgın olmayabilir.

10. HOLLYWOOD YENİDEN BAŞLIYOR

"Star Wars", 50'nci yıl dönümü dolayısıyla yeniden gösterime girecek. Seriyi yeniden başlatmayı hedefleyen yeni bir film de izleyiciyle buluşacak. Avengers bir kez daha geri dönecek ve yeni bir James Bond filmi yolda.