THY Suriye uçak seferleri başladı! İstanbul Havalimanında dikkat çeken görüntüler

23 Ocak 2025 10:24 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:26

Türk Hava Yolları (THY), ülkedeki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Suriye seferlerini bugün icra edilen İstanbul-Şam uçuşuyla yeniden başlattı. Suriyeliler, Şam'a giderken Arapça “Başını dik tut, artık özgürsün Suriye” şarkısını söyledi. Şam'a giden yolcular, gazetecilere verdiği röportajda; '12 sene Türkiye'de kaldık ama Suriye'yi çok özledik', 'Sonunda Şam'a gidiyoruz. Suriyeliyim, yaklaşık 12 yıldır buradayım. Durum çok iyi olduğu için çok mutluyuz, geri dönüyoruz artık.' ifadelerini kullandı.

Şam'da 13 yıl sonra bir ilk daha! Uluslararası uçuşlar resmen başladı

Şam'da 13 yıl sonra bir ilk daha! Uluslararası uçuşlar resmen başladı

Suriye​'de yeni dönemin başlamasıyla birlikte, ülkenin ekonomisinin gelişmesi için Şam Havalimanı faaliyetlere başladı. Yurtdışında bulunan Suriyeli vatandaşların rahat bir şekilde ülkelerine gelmesini amaçlayan yeni yönetim, bir yandan da iş insanlarının Suriye'de yatırım​ yapmaları için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

BAŞINI DİK TUT ARTIK ÖZGÜRSÜN!

THY'nin 13 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı. Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı. Çok sayıda Suriyeli, terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Bazı yolcular uçağa binmeden önce telefonlarından Arapça “Başını dik tut, artık özgürsün Suriye” şarkısını açarak, söyledi.

SURİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİK!

Büyük coşku yaşayan Suriyeliler, boyunlarındaki Suriye yazan atkı ve bayraklarla sevinç gösterileri yaptı. Toplam 349 yolcu, Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.00'da hareket eden THY uçağının yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

Suriye'ye gittiği için çok sevindiğini belirten Fuat Abdulhalid, “Suriye'yi çok özledim, çok mutluyum. 12 sene Türkiye'de kaldım. Şimdi ziyaret için gidiyorum” dedi.

GERİ DÖNÜYORUZ ARTIK!

12 yıldır Türkiye'de olduğunu söyleyen Nail Beyazıt, “Sonunda Şam'a gidiyoruz. Suriyeliyim, yaklaşık 12 yıldır buradayım. Durum çok iyi olduğu için çok mutluyuz, geri dönüyoruz artık.

Daha önce hiç gidemiyorduk. Bizim fabrikalarımız da vardı, yıkıldı hepsi” diye konuştu.

Bir başka Suriyeli yolcu ise, “2016'da geldim, 9 yıldır buradayım. Ailemi özlediğim için ziyarete gideceğim. İş de bağlamaya çalışıyorum. Yazılım mühendisiyim. Türkiye'de evlendim, çocuklar burada doğdu” ifadelerini kullandı.