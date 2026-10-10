TikTok’tan okul saldırısı tehdidinde bulunan 3 çocuk hakkında karar: 2 tutuklama, 1 ev hapsi

8 Eylül’de TikTok üzerinden Sandıklı ilçesindeki bir liseyle ilgili tehdit içerikli video çeken 15 yaşındaki T.G., 15 yaşındaki E.H.A. ve 16 yaşındaki F.Y.C. isimli çocuklar hakkında Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan çocukların ikametlerinde suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla arama yapıldı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sandıklı Adliyesi’ne sevk edilen 3 çocuktan biri hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer 2 çocuk tutuklanarak cezaevine teslim edildi.