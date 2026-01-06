Timur Savcı'nın uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları ifşa olmuştu

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda birçok isim gözaltına alındı. Bu kapsamda ünlü haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci 17 Aralık günü tutuklandı. Telefonu inceleme altına alınan Cebeci'nin telefonundan ünlü yapımcı Timur Savcı ile mesajlaşmaları çıktı. Uyuşturucu içerikli yazışmalarının çıkmasının ardından Timur Savcı da gözaltına alınmıştı.

"THC'Mİ UNUTMA, UP OLMAK İSTİYORUM"

Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

KANINDA KOKAİN BULUNDU

Gözaltına alınan Timur Savcı, 24 Aralık'ta Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği vermişti. Beklenen sonuçlar çıktı. Savcı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, saçından alınan örneklerde kokain bulundu.