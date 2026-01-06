Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Timur Savcı'nın uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları ifşa olmuştu

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlaşmaları ortaya çıkan yapımcı Timur Savcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Savcı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, saçından alınan örneklerde kokain bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Timur Savcı'nın uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları ifşa olmuştu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 08:11
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 08:18

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda birçok isim gözaltına alındı. Bu kapsamda ünlü haber spikeri Ela Rumeysa Cebeci 17 Aralık günü tutuklandı. Telefonu inceleme altına alınan Cebeci'nin telefonundan ünlü yapımcı Timur Savcı ile mesajlaşmaları çıktı. Uyuşturucu içerikli yazışmalarının çıkmasının ardından Timur Savcı da gözaltına alınmıştı.

Timur Savcı'nın uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları ifşa olmuştu

"THC'Mİ UNUTMA, UP OLMAK İSTİYORUM"

Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

Timur Savcı'nın uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları ifşa olmuştu

KANINDA KOKAİN BULUNDU

Gözaltına alınan Timur Savcı, 24 Aralık'ta Adli Tıp Kurumu'na saç ve kan örneği vermişti. Beklenen sonuçlar çıktı. Savcı'nın kanında uyuşturucu maddeye rastlanmazken, saçından alınan örneklerde kokain bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TİMS Prodüksiyon kimin, sahibi kim? Timur Savcı kimdir, aslen nereli?
Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy gözaltına alındı!
Şamil Tayyar açıkladı! 'Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu'
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.