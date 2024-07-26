Tokat depremi sonrası uzman isimden ürküten açıklama! 4 şehre dikkat çekti
Son dönemlerde yurt genelinde yaşanan ufak çaplı depremlerin ardından uzman isimden ürküten bir uyarı geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, geçtiğimiz gün Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulunarak 4 şehri işaret etti.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geçtiğimiz gün 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yetkililer, herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığını açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 4 şehri işaret ederek uyardı.
"BAŞKA DEPREMLERİ ÜRETEBİLİR"
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat- Çorum ve Adana-Mersin’e dikkat çekerek, Tokat depremini yorumladı.
Bektaş, ‘‘Yıkıcı olmayan, ancak 7’den küçük deprem üretebilecek levha içi bir fay tarafından üretilmiştir. Bir süredir devam eden Tokat- Çorum ve Adana-Mersin orta büyüklükteki levha içi depremleri levha sınırı olan Doğu Anadolu Fayının M 7,8 depremi sonucudur’’ yorumunda bulundu.
Ayrıca Bektaş, bir diğer paylaşımında ise, ‘‘M4 MERSİN DEPREMİ - Sol yönlü Doğu Anadolu Fay Sistemine bağlı 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti Kuzey Anadolu Fay Sistemini de çalıştırarak karşılıklı olarak Malatya-Adana-Mersin ve Amasya-Çorum-Tokat levha içi depremlerine neden oluyor. Levha içi faylar 7’den küçük deprem üretebilir’’ şeklinde açıklamada bulundu.