Tokat depremi sonrası uzman isimden ürküten açıklama! 4 şehre dikkat çekti

26 Temmuz 2024 09:28 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:36

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde geçtiğimiz gün 4 büyüklüğünde deprem oldu. Yetkililer, herhangi bir can ya da mal kaybının olmadığını açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 4 şehri işaret ederek uyardı.

"BAŞKA DEPREMLERİ ÜRETEBİLİR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat- Çorum ve Adana-Mersin’e dikkat çekerek, Tokat depremini yorumladı.

Bektaş, ‘‘Yıkıcı olmayan, ancak 7’den küçük deprem üretebilecek levha içi bir fay tarafından üretilmiştir. Bir süredir devam eden Tokat- Çorum ve Adana-Mersin orta büyüklükteki levha içi depremleri levha sınırı olan Doğu Anadolu Fayının M 7,8 depremi sonucudur’’ yorumunda bulundu.

Ayrıca Bektaş, bir diğer paylaşımında ise, ‘‘M4 MERSİN DEPREMİ - Sol yönlü Doğu Anadolu Fay Sistemine bağlı 7,8 ve 7,5 Maraş deprem çifti Kuzey Anadolu Fay Sistemini de çalıştırarak karşılıklı olarak Malatya-Adana-Mersin ve Amasya-Çorum-Tokat levha içi depremlerine neden oluyor. Levha içi faylar 7’den küçük deprem üretebilir’’ şeklinde açıklamada bulundu.