Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul Havalimanı'nı ziyaret etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ederek, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ile bir araya geldi. Ziyarette Barrack, OAG Megahubs 2026 sıralamasında Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakan İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en bağlantılı havalimanı olduğunu belirterek, Bilgen ve ekibini tebrik etti.

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HABERİN ÖZETİ Tom Barrack'tan İstanbul Havalimanı'na tebrik: Dünyanın en bağlantılı hava limanı ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ederek, OAG Megahubs 2026 sıralamasında dünyanın en bağlantılı havalimanı olduğunu belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul Havalimanı'nı ziyaret etti. Barrack, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ile bir araya geldi. İstanbul Havalimanı, OAG Megahubs 2026 sıralamasında Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın en bağlantılı havalimanı oldu. Barrack, İstanbul Havalimanı'nın 337 destinasyona ve tek bir günde yaklaşık 90 bin bağlantı noktası sunduğunu belirtti. Barrack, Türkiye'nin dünyanın kesişim noktasında yer aldığını ve İGA'nın inşa ettiği merkezle bunu kanıtladığını ifade etti.

"TÜRKİYE DÜNYANIN KESİŞİM NOKTASINDA YER ALIYOR"

Büyükelçi Barrack, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Selahattin Bilgen ve tüm İGA ekibini tebrik ediyorum. İstanbul Havalimanı artık dünyadaki en iyi bağlantılara sahip havalimanı konumunda. OAG'ın 'Megahubs 2026' sıralamasında Heathrow'u geride bırakarak 1. sırada yer alıyor; 337 destinasyona ve tek bir günde yaklaşık 90 bin bağlantı noktası sunuyor. Türkiye, dünyanın kesişim noktasında yer alıyor ve İGA da inşa ettiği merkezle bunu kanıtlıyor" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/USAMBTurkiye/status/2119726938910580917?a=x8DjalWw-_4WhxhqIJo&s=20