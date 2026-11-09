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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 21:36

Tom Barrack'tan İstanbul Havalimanı'na tebrik: Dünyanın en bağlantılı hava limanı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ederek İGA yönetimiyle bir araya geldi. Dünyanın en bağlantılı havalimanı oludğu için tebriklerini ileter Barracak "Türkiye dünyanın kesişim noktasında" dedi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Tom Barrack'tan İstanbul Havalimanı'na tebrik: Dünyanın en bağlantılı hava limanı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 21:34
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 21:36

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi , 'nı ziyaret etti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ederek, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ile bir araya geldi. Ziyarette Barrack, OAG Megahubs 2026 sıralamasında Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakan İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en bağlantılı havalimanı olduğunu belirterek, Bilgen ve ekibini tebrik etti.

HABERİN ÖZETİ

Tom Barrack'tan İstanbul Havalimanı'na tebrik: Dünyanın en bağlantılı hava limanı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul Havalimanı'nı ziyaret ederek, OAG Megahubs 2026 sıralamasında dünyanın en bağlantılı havalimanı olduğunu belirtti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İstanbul Havalimanı'nı ziyaret etti.
Barrack, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ile bir araya geldi.
İstanbul Havalimanı, OAG Megahubs 2026 sıralamasında Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın en bağlantılı havalimanı oldu.
Barrack, İstanbul Havalimanı'nın 337 destinasyona ve tek bir günde yaklaşık 90 bin bağlantı noktası sunduğunu belirtti.
Barrack, Türkiye'nin dünyanın kesişim noktasında yer aldığını ve İGA'nın inşa ettiği merkezle bunu kanıtladığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

"TÜRKİYE DÜNYANIN KESİŞİM NOKTASINDA YER ALIYOR"

Büyükelçi Barrack, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Selahattin Bilgen ve tüm İGA ekibini tebrik ediyorum. İstanbul Havalimanı artık dünyadaki en iyi bağlantılara sahip havalimanı konumunda. OAG'ın 'Megahubs 2026' sıralamasında Heathrow'u geride bırakarak 1. sırada yer alıyor; 337 destinasyona ve tek bir günde yaklaşık 90 bin bağlantı noktası sunuyor. Türkiye, dünyanın kesişim noktasında yer alıyor ve İGA da inşa ettiği merkezle bunu kanıtlıyor" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/USAMBTurkiye/status/2119726938910580917?a=x8DjalWw-_4WhxhqIJo&s=20

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ETİKETLER
#istanbul havalimanı
#Tom Barrack
#İga İstanbul Havalimanı
#Selahattin Bilgen
#Oag Megahubs 2026
#Gündem
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