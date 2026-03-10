Trafikte siyah kutu dönemi başlıyor! Sürücüler hız kamerası sandı: Gerçek ortaya çıktı

Kent içi ulaşımda teknolojinin payı giderek artıyor. Trafikte kullanılan sistemlerin modernize edilmesi üzerinde çalışılırken, trafik ışıklarında da yeni nesil sensör sistemleri devreye alınmaya başlandı. Pek çok trafik ışığı direğine küçük siyah kutular yerleştirildi. Bu kutular sürücüler tarafından hız kamerası sanılansa gerçek ortaya çıktı.

PEKİ BU SİYAH KUTULAR NE İŞE YARIYOR?

“Multi-Lane Radar” (MLR) olarak adlandırılan çok şeritli radar sensörleri, kavşaklardaki trafik yoğunluğunu yapay zeka ve mikrodalga tabanlı teknolojiyle analiz ederek sinyal sürelerini düzenlemek için kullanılıyor. Yeni nesil radar sensörleri, mikrodalga sinyalleri göndererek kavşaktaki araçların sayısını, hızını ve ışığa olan mesafesini oldukça hassas şekilde ölçebiliyor. Böylece araçların türü ve konumu daha doğru biçimde belirlenebiliyor ve yol içine gömülü sistemlere olan ihtiyaç azalıyor.

YAYALAR DA SİSTEME DAHİL

Direklerin üzerine yerleştirilen radar kutuları yalnızca araçları değil, kavşaktan geçen yayaları ve bisikletlileri de algılayabiliyor. Yaya yoğunluğu veya yaklaşan bir bisikletlinin hızı gibi veriler, trafik sinyalinin süresini otomatik olarak ayarlıyor.