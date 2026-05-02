Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçimde yeni başkan belli oldu. TBB Başkanı Vahap Seçer oldu.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 15:43

(TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim sonuçlandı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu Seçim öncesinde de yaşandı. TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş'ta sağ kanat için rota İtalya: Riccardo Orsolini yakın markajda!
CHP ve YRP’den ayrılan 100 kişi AK Parti’ye katıldı
Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Fenerbahçe'nin eski aşkı 'Aslan' mı oluyor?
