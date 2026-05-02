Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim sonuçlandı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer oldu Seçim öncesinde de arbede yaşandı. TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer oldu Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçimler sonucunda Vahap Seçer başkan oldu, ancak seçim öncesinde arbede yaşandı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için seçim yapıldı ve Vahap Seçer başkan seçildi. Seçim öncesinde TBB Meclisi'nin Ankara'da bir otelde toplanmasıyla başlayan süreçte arbede yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine salonda tepkiler oluştu. Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesiyle arbede yaşandı ve toplantıya ara verildi.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.