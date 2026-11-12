'Türkiye, Somali'ye 15 bin asker gönderecek' iddiasına MSB'den açıklama geldi

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İstanbul
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuldu.
Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialara cevap veren bakanlık kaynakları, şu ifadeleri kullandı:
"Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali’nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."
Öte yandan 1 PKK’lı terörist daha teslim olduğunu aktaran MSB kaynakları, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram (94.982 gram) uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.
1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 15 bin 846'ya ulaştığını bildiren MSB kaynakları, "Engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896’ya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.