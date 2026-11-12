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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 12:07

'Türkiye, Somali'ye 15 bin asker gönderecek' iddiasına MSB'den açıklama geldi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialara cevap verdi. Açıklamada, "Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Editor
 Baran Aksoy
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'Türkiye, Somali'ye 15 bin asker gönderecek' iddiasına MSB'den açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 12:07

'nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuldu.

HABERİN ÖZETİ

'Türkiye, Somali'ye 15 bin asker gönderecek' iddiasına MSB'den açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddialarını yalanladı, bir PKK'lının teslim olduğunu ve hudut güvenliğiyle ilgili istatistikleri paylaştı.
Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu.
Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846'ya ulaştı.
Bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 62 bin 896'ya ulaşmıştır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

SOMALİ'YE 15 BİN ASKER GÖNDERİLECEK İDDİASI

’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialara cevap veren bakanlık kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

"Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız; askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda; Somali’nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

'Türkiye, Somali'ye 15 bin asker gönderecek' iddiasına MSB'den açıklama geldi

1 PKK'LI TERÖRSİT DAHA TESLİM OLDU

Öte yandan 1 ’lı terörist daha teslim olduğunu aktaran MSB kaynakları, ve hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram (94.982 gram) uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

'Türkiye, Somali'ye 15 bin asker gönderecek' iddiasına MSB'den açıklama geldi

HUDUT GÜVENLİĞİ

1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 15 bin 846'ya ulaştığını bildiren MSB kaynakları, "Engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896’ya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

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