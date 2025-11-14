Menü Kapat
14°
 Banu İriç

Türkiye tarihinde benzeri görülmedi! Bülent Özmen deprem için dikkat çekti!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan deprem hareketliliği deprem uzmanlarını şaşırtıyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1'lik depremin ardından durmayan hareketlilik ürkütüyor. Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen "benzzeri görülmemiş" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

14.11.2025
saat ikonu 19:42
14.11.2025
saat ikonu 19:42

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ağustos ayından bu yana süren yoğun sismik hareketliliğe ilişkin "Türkiye tarihinde benzeri görülmemiş bir deprem fırtınası" yaşandığını söyledi.

Türkiye tarihinde benzeri görülmedi! Bülent Özmen deprem için dikkat çekti!

"HEM TEKTONİK GERİLME HEM DE MAGMATİK SOKULUMLU DEPREM"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem hareketliliğini değerlendiren Doç. Dr. Özmen deprem fırtınasının önceden benzeri görülmediğine dikkat çekti.

10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 3 ayda bölgede 18 bine yakın sarsıntı kaydedildiğini, bunların ikisinin 6,1 yaklaşık 80'inin ise 4'ün üzerinde olduğunu belirten Özmen, "Türkiye tarihinde görülmemiş düzeyde, görülmemiş sayıda 'deprem fırtınası' diye isimlendirdiğimiz bir deprem aktivitesiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Bölgede yaşanan depremlerin hem tektonik gerilme hem de magmatik sokulumun etkisiyle geliştiğinin söylenebileceğini dile getiren Özmen, "Bölgede iki kez 6,1 büyüklüğünde deprem olması ve toplam sarsıntı sayısının 18 bine ulaşması oldukça sıra dışı." dedi.

Depremlerin seyrine ilişkin kesin bir tahmin yapılamadığını, ancak bölgede ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışmaların yapılması gerektiğine dikkati çeken Özmen, "Bölgede özellikle mikro deprem aktivitesindeki deprem parametrelerini çok daha net ve sağlıklı belirleyebilmek için Sındırgı ve yakın çevresinde geçici deprem gözlem istasyonları kurulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye tarihinde benzeri görülmedi! Bülent Özmen deprem için dikkat çekti!

"BİLİM KURULU RAPOR HAZIRLAMALI"

Yer altı su seviyesi ve radon gazı değişimi, elektrik rezistivite, elektrik alan ve manyetik alandaki değişim, yerkabuğunda olağan dışı eğilme veya deformasyon gibi parametrelerin gözlenmesinin, depremlerden önce önemli işaretler verebileceğini belirten Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede bu tür gözlemlerin yapılması ve anlık olarak izlenmesi depremlerin seyrinin nasıl olacağını anlamamıza yardımcı olabilir. Bu parametrelerin de izlenmesi yararlı olur. Bölge ile ilgili yapılan bütün çalışmalar bir araya getirilerek bir veri seti oluşturulmalı, AFAD Deprem Bilim Kurulu aracılığıyla bir rapor hazırlanmalı ve kısa, orta ve uzun vadede bölge için yapılması gereken çalışmalar belirlenmelidir. Çok sık aralıklarla da kamuoyuna açıklamalar yapılmalı, yanlış bilgilerin yayılması önlenmelidir."

Türkiye tarihinde benzeri görülmedi! Bülent Özmen deprem için dikkat çekti!
"OLAĞANÜSTÜ BİR SÜREÇ!"

AFAD'ın kısa süre önce bölgeyi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiğini anımsatan Özmen, bunun yeterli görülmemesi durumunda "afete maruz bölge" veya "olağanüstü hal" gibi uygulamaların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Sındırgı'da yaşayanlar üç aydır sürekli depremle yatıp kalkıyor. Bu bir olağanüstü süreçtir, olağanüstü tedbirler alınmalıdır." diyen Özmen, geçici barınma alanlarının genişletilmesi, isteyenlerin başka bölgelere taşınmasına kolaylık sağlanması, eğitimin ve sağlık hizmetlerinin özel düzenlemelerle kesintisiz yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Özmen, Simav Fay Zonu ve Gelenbe Fayı'nın 7 büyüklüğüne varacak büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunun geçmiş yıllarda ilgili kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda ve bölge ile ilgili yapılan çok sayıda akademik yayınla ortaya konulduğunu anımsattı.

Depremlerin zamanını öngörmenin mümkün olmadığını dile getiren Özmen, 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisinin boşalması için 6 büyüklüğünde 31 sarsıntıya ihtiyaç duyulduğunu, Sındırgı'da ise şu ana kadar bu eşiği aşan yalnızca iki depremin kaydedildiğini belirtti.

