Deprem bölgesinde kolonsuz ev yapılıyor iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından deprem bölgesinde yapılan evler hakkında; 'kolonları yok' iddialarına İletişim Başkanlığı tarafından açıklama geldi.

Deprem bölgesinde kolonsuz ev yapılıyor iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi
13.11.2025
13.11.2025
ve Bakanlık tarafından deprem bölgesinde başlatılan Fatih Sosyal Konut Projesi 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilecek. Ancak sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda; Evlerin kolonlarının olmadığı' şeklinde iddialar ortaya atıldı. İddialara karşı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından net bir geldi.

Deprem bölgesinde kolonsuz ev yapılıyor iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi

DMM tarafından yapılan açıklamada;

"Bazı sosyal medya hesaplarında, TOKİ’nin deprem bölgesinde yürüttüğü Fatih Sosyal Konut Projesi ile ilişkilendirilerek paylaşılan fotoğraflar gerçeği yansıtmamakta; kamuoyunu manipüle etmeye dönük içermektedir.

Deprem bölgesinde kolonsuz ev yapılıyor iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Fatih Sosyal Konut Projesinin tünel kalıp imalatları yaklaşık 1,5 yıl önce, Nisan 2024’te eksiksiz şekilde tamamlanmış; proje kaba inşaat sürecini tamamen geride bırakmış ve konutlar hak sahiplerine teslim aşamasına gelmiştir.

Deprem bölgesinde kolonsuz ev yapılıyor iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi

Paylaşılan görüntüler ise herhangi bir teknik veri, konum bilgisi, kontrol tutanağı veya resmî kayda dayanmadığı gibi, kamuoyunda şüphe ve güvensizlik oluşturmayı hedefleyen manipülatif bir çarpıtma girişimidir.

Deprem bölgesinde kolonsuz ev yapılıyor iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi

26 Kasım’da anahtar teslimi yapılacak projeyi, edilen fotoğraflarla ilişkilendirmek, devletimizin depremzedelerimize yönelik kararlılıkla sürdürdüğü konut seferberliğini gölgelemeyi amaçlayan açık bir dezenformasyondur. Kamuoyunun, özellikle deprem bölgesinde yürütülen bu hassas çalışmaları istismar eden doğrulanmamış ve manipülatif iddialara karşı duyarlı olması; yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi özellikle önem arz etmektedir." İfadeleri kullanıldı.

#deprem bölgesi
#dezenformasyon
#toki
#iddia
#Yalanlama
#Fatih Sosyal Konut Projesi
#Gündem
