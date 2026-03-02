"Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vuruldu" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ "Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddialarına açıklama! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyadaki "Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddialarını yalanlayarak, ülkede yabancı askeri üs bulunmadığını ve herhangi bir saldırı söz konusu olmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu iddialarını yalanladı. DMM, Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığını belirtti. Türkiye'nin askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Söz konusu iddiaların, Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafı göstermeyi amaçlayan bir dezenformasyon girişimi olduğu vurgulandı. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmeyip yalnızca resmi makam açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtildi.

"SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİL"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddialar gerçek değildir.

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.