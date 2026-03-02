Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

"Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddialarına açıklama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vuruldu" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 13:13

"’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vuruldu" iddialarına 'nden geldi.

HABERİN ÖZETİ

"Türkiye'deki Amerikan askeri üssü vuruldu" iddialarına açıklama!

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyadaki "Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddialarını yalanlayarak, ülkede yabancı askeri üs bulunmadığını ve herhangi bir saldırı söz konusu olmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'deki bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu iddialarını yalanladı.
DMM, Türkiye'de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmadığını belirtti.
Türkiye'nin askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır.
Söz konusu iddiaların, Türkiye'yi bölgesel çatışmaların tarafı göstermeyi amaçlayan bir dezenformasyon girişimi olduğu vurgulandı.
Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmeyip yalnızca resmi makam açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

"SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİL"

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddialar gerçek değildir.

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İran saldırılarında Claude yapay zeka sistemini kullandı
Galatasaray'da Lucas Torreira bombası! Yönetim kararını verdi: Sözleşmesi...
Ivana Sert Dubai'den video paylaştı: Roket sesleri duymak kolay değil
ETİKETLER
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#Yalanlama
#TÜRKİYE
#Amerikan Askeri Üssü
#Saldırı Iddiası
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.