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Son dakika | TUSAŞ saldırısının intikamı alınıyor! 2'si üst düzey 59 terörist öldürüldü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 14:14 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:19
Son dakika | TUSAŞ saldırısının intikamı alınıyor! 2&#039;si üst düzey 59 terörist öldürüldü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com

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