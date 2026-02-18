Üç meslek grubuna yeşil pasaport yolda! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Diş hekimleri, veterinerler ve mimarlara '15 yıl kıdem' şartıyla yeşil pasaport hakkı tanınmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın Meclis'e sunduğu kanun teklifinde üç önemli meslek grubunu daha yeşil pasaport sahibi yapmayı öngörüyor. İlgili teklif, TBMM Başkanlığı tarafından değerlendirilmek üzere komisyona sevk edildi.

MESLEKTE EN AZ 15 YIL KIDEM ŞARTI

Hazırlanan kanun teklifi, meslek odalarına kayıtlı olarak çalışan diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarların pasaport haklarında iyileştirme yapılmasını hedefliyor. Düzenlemeye göre, yeşil pasaport hakkından yararlanabilmek için şu temel kriterlerin bir arada bulunması gerekiyor:

Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası veya Mimarlar Odası’na kayıtlı olmak,

Mesleki faaliyetlerini aktif olarak sürdürüyor olmak,

Meslekte en az 15 yıllık kıdeme sahip olmak.

VİZE ENGELİ BARİYER OLUŞTURUYOR

Teklifin gerekçesinde, bu üç meslek grubunun uluslararası alandaki faaliyetlerinin Türkiye’nin bilimsel ve teknik temsil gücü açısından kritik önemde olduğu belirtildi. Diş hekimleri, veterinerler ve mimarların; eğitim, kongre, sempozyum ve fuar gibi bilimsel etkinlikler için yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırılması gerektiği ifade edildi.

Dünyadaki yeni araştırmaları ve teknik gelişmeleri yerinde takip etmenin "mesleki gelişim" için zorunlu olduğu vurgulanan gerekçede, vize engellerinin bu süreçlerin önünde büyük bir bariyer oluşturduğuna dikkat çekildi.