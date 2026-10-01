Üreticinin korkulu rüyası geri döndü: Tarladan 'canavar' çıktı, henüz ilacı bile yok

Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımı Projesi kapsamında dağıtılan domates fidelerinin dikim alanlarında kontrol yapıldı. Ekiplerin incelemesinde çok sayıda fidenin dibinde canavar otu (Orobanj) tespit edildi.

Domates ve patlıcan gibi tarla sebzelerinin baş düşmanlarında biri olan canavar otu, adeta üreticinin kabusu...

CANAVAR OTUNA KARŞI İLAÇ YOK

Fidelere musallat olan canavar otu, yüzde 100'e kadar üretimi etkileyebilir. Ancak tüm üreticilerin kabusu olan canavar otuna karşı henüz etkili bir ilaç bulunmadığı aktarıldı.

EN ETKİLİ YÖNTEMLER AÇIKLANDI

Mücadelede elle yolma, ürün münavebesi, solarizasyon, nadas ve toprak işlemenin en etkili yöntemler arasında yer aldığı belirtildi.

TARLALAR SÜREKLİ DENETLENECEK

İlçe tarım ekipleri, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol ederek canavar otunun yayılmasına karşı erken dönemde mücadele etmesinin önemine dikkat çekti.