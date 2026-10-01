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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:09

Üreticinin korkulu rüyası geri döndü: Tarladan 'canavar' çıktı, henüz ilacı bile yok

Tarım arazilerinde yapılan kontrollerde istilacı canavar otu tespit edildi. Üreticilerin kabusu olan, domates başta olmak üzere sebze üretimini tehdit eden bu ota karşı mücadele konusunda acil uyarı yapıldı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Üreticinin korkulu rüyası geri döndü: Tarladan 'canavar' çıktı, henüz ilacı bile yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:09

Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımı Projesi kapsamında dağıtılan fidelerinin dikim alanlarında kontrol yapıldı. Ekiplerin incelemesinde çok sayıda fidenin dibinde canavar otu (Orobanj) tespit edildi. 

Domates ve gibi tarla sebzelerinin baş düşmanlarında biri olan canavar otu, adeta üreticinin kabusu...

Üreticinin korkulu rüyası geri döndü: Tarladan 'canavar' çıktı, henüz ilacı bile yok

CANAVAR OTUNA KARŞI İLAÇ YOK

Fidelere musallat olan canavar otu, yüzde 100'e kadar üretimi etkileyebilir. Ancak tüm üreticilerin kabusu olan canavar otuna karşı henüz etkili bir ilaç bulunmadığı aktarıldı.

EN ETKİLİ YÖNTEMLER AÇIKLANDI

Mücadelede elle yolma, ürün münavebesi, solarizasyon, nadas ve toprak işlemenin en etkili yöntemler arasında yer aldığı belirtildi.

Üreticinin korkulu rüyası geri döndü: Tarladan 'canavar' çıktı, henüz ilacı bile yok

TARLALAR SÜREKLİ DENETLENECEK

İlçe tarım ekipleri, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol ederek canavar otunun yayılmasına karşı erken dönemde mücadele etmesinin önemine dikkat çekti.

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ETİKETLER
#domates
#patlıcan
#Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımı Projesi
#Canavar Otu
#Ilçe Tarım
#Gündem
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