Uşak Belediyesi'nde bir skandal daha! Özgür Özel'e 7.7 milyonluk VIP araç kıyağı: 'Bildiklerimi anlatırım' diyerek tehdit etmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında skandallar tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Yasak aşk skandallarının ardından bu kez de CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı aracın VIP dönüşümünün belediyeye fatura edildiği gün yüzüne çıktı. Uşak Belediyesi'nde dönen skandallar tek tek ortaya saçılırken konuya ilişkin TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik canlı yayında çarpıcı bilgileri aktardı.

Özetle

"BENİ BAKAN YAPACAK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özkan Yalım’ın CHP’den neden ihraç edilemediğini tek tek anlattı. Atik, Yalım’ın gözaltına alınmadan önce herkesin içinde yaptığı konuşmaya dikkat çektiğini belirtti. Yalım’ın, "Özgür Özel beni Ulaştırma Bakanı yapacak. Onun altındaki arabayı ben aldım." dediği öne sürüldü.

"BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM" TEHDİDİ

Atik, Uşak’ta görüştüğü isimlerden aldığı bilgileri şu şekilde paylaştı:

"Özkan Yalım’ın gerek kadınlarla olan ilişkisi, gerek belediyede çalıştırdığı işletmeler herkes tarafından bilinen şeyler. Bunları bana CHP’liler anlattı, orada görüştüğüm isimler. Yani kendine çok güveniyormuş. Şunu da hatırlatalım: Özkan Yalım’ı ilk gün savunmaya giden avukatlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi’nin avukatı Çağlar Çağlayan’dı. Sonrasında disipline verdik dediler ama herhangi bir işlem yapılmadı. Eğer benimle ilgili bir ihraç mekanizması çalıştırırsanız bildiklerimi anlatırım dediğine dair iddialar var."

7.7 MİLYON TL’LİK FATURAULAK BELEDİYESİNE YAZILMIŞ

Dosyaya giren ifadeye göre bir firma tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı lüks marka araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL’yi bulan iki ayrı fatura kesildi. Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL’lik tek bir fatura düzenlendi.

ÖZGÜR ÖZEL ADINA KAYITLIYMIŞ

Yapılan incelemelerde VİP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden lüks aracın Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu resmi sistem kayıtlarıyla net olarak tespit edildi. Diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi, dosyadaki en kritik detaylardan biri olarak öne çıktı.

İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem “yetki yok” uyarısı verdi. Ancak Mali Suçlarla Mücadele birimleri üzerinden yapılan incelemede gizlenen kayıt açıldı ve aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu kesinleşti. Bu bulgu, “Uşak Belediyesi kasasından çıkan parayla Özgür Özel’in aracına VIP dönüşüm yapıldığı” iddiasını doğrudan soruşturma evrakına giren somut tespitler arasına taşıdı.