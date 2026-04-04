Editor
Editor
 tgrthaber.com

Uşak Belediyesi'nde bir skandal daha! Özgür Özel'e 7.7 milyonluk VIP araç kıyağı: 'Bildiklerimi anlatırım' diyerek tehdit etmiş

Uşak Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olan aracın VIP dönüşümünün Uşak Belediyesi'ne fatura edildiği ortaya çıktı. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik olayın detaylarını canlı yayında anlattı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 10:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında skandallar tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Yasak aşk skandallarının ardından bu kez de CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı aracın VIP dönüşümünün belediyeye fatura edildiği gün yüzüne çıktı. Uşak Belediyesi'nde dönen skandallar tek tek ortaya saçılırken konuya ilişkin TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik canlı yayında çarpıcı bilgileri aktardı.

Uşak Belediyesi'nde bir skandal daha! Özgür Özel'e 7.7 milyonluk VIP araç kıyağı: 'Bildiklerimi anlatırım' diyerek tehdit etmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı bir aracın VIP dönüşümünün belediyeye fatura edildiği iddia edildi.
Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki lüks araç için toplam 7 milyon 754 bin TL'lik iki ayrı fatura kesildiği belirtildi.
Bu faturaların birleştirilerek tek bir fatura haline getirildiği ifade edildi.
VIP dönüşümü yapılan araçlardan birinin Uşak Belediyesi adına, diğerinin ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun tespit edildiği iddia edildi.
CHP'li Özkan Yalım'ın, gözaltına alınmadan önce Özgür Özel'in kendisini Ulaştırma Bakanı yapacağını ve aracın onun altındaki araba olduğunu söylediği öne sürüldü.
Özkan Yalım'ın, kendisiyle ilgili bir ihraç mekanizması çalıştırılırsa bildiklerini anlatacağı yönünde iddialar olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Uşak Belediyesi'nde bir skandal daha! Özgür Özel'e 7.7 milyonluk VIP araç kıyağı: 'Bildiklerimi anlatırım' diyerek tehdit etmiş

"BENİ BAKAN YAPACAK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özkan Yalım’ın CHP’den neden ihraç edilemediğini tek tek anlattı. Atik, Yalım’ın gözaltına alınmadan önce herkesin içinde yaptığı konuşmaya dikkat çektiğini belirtti. Yalım’ın, "Özgür Özel beni Ulaştırma Bakanı yapacak. Onun altındaki arabayı ben aldım." dediği öne sürüldü.

Uşak Belediyesi'nde bir skandal daha! Özgür Özel'e 7.7 milyonluk VIP araç kıyağı: 'Bildiklerimi anlatırım' diyerek tehdit etmiş

"BİLDİKLERİMİ ANLATIRIM" TEHDİDİ

Atik, Uşak’ta görüştüğü isimlerden aldığı bilgileri şu şekilde paylaştı:

"Özkan Yalım’ın gerek kadınlarla olan ilişkisi, gerek belediyede çalıştırdığı işletmeler herkes tarafından bilinen şeyler. Bunları bana CHP’liler anlattı, orada görüştüğüm isimler. Yani kendine çok güveniyormuş. Şunu da hatırlatalım: Özkan Yalım’ı ilk gün savunmaya giden avukatlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi’nin avukatı Çağlar Çağlayan’dı. Sonrasında disipline verdik dediler ama herhangi bir işlem yapılmadı. Eğer benimle ilgili bir ihraç mekanizması çalıştırırsanız bildiklerimi anlatırım dediğine dair iddialar var."

Uşak Belediyesi'nde bir skandal daha! Özgür Özel'e 7.7 milyonluk VIP araç kıyağı: 'Bildiklerimi anlatırım' diyerek tehdit etmiş

7.7 MİLYON TL’LİK FATURAULAK BELEDİYESİNE YAZILMIŞ

Dosyaya giren ifadeye göre bir firma tarafından Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri adına iki ayrı lüks marka araç için 898 bin TL ve 6 milyon 856 bin TL olmak üzere toplamda 7 milyon 754 bin TL’yi bulan iki ayrı fatura kesildi. Ardından bu iki fatura tek kalemde birleştirilip toplam 7 milyon 754 bin TL’lik tek bir fatura düzenlendi.

Uşak Belediyesi'nde bir skandal daha! Özgür Özel'e 7.7 milyonluk VIP araç kıyağı: 'Bildiklerimi anlatırım' diyerek tehdit etmiş

ÖZGÜR ÖZEL ADINA KAYITLIYMIŞ

Yapılan incelemelerde VİP dönüşümü yapılan araçlardan birinin şasi numarası üzerinden lüks aracın Uşak Belediyesi adına kayıtlı olduğu resmi sistem kayıtlarıyla net olarak tespit edildi. Diğer aracın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi, dosyadaki en kritik detaylardan biri olarak öne çıktı.

Uşak Belediyesi'nde bir skandal daha! Özgür Özel'e 7.7 milyonluk VIP araç kıyağı: 'Bildiklerimi anlatırım' diyerek tehdit etmiş

İkinci araçla ilgili yapılan sorgulamalarda sistem “yetki yok” uyarısı verdi. Ancak Mali Suçlarla Mücadele birimleri üzerinden yapılan incelemede gizlenen kayıt açıldı ve aracın CHP Genel Başkanı Özgür Özel adına kayıtlı olduğu kesinleşti. Bu bulgu, “Uşak Belediyesi kasasından çıkan parayla Özgür Özel’in aracına VIP dönüşüm yapıldığı” iddiasını doğrudan soruşturma evrakına giren somut tespitler arasına taşıdı.

