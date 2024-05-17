Valilikler Kobani davası sonrası tek tek açıkladı: 19 Mayıs'a kadar yasak geldi

17 May 2024 01:49 - Güncelleme : 17 May 2024 01:51

Kobani Davası olarak da bilinen "6-8 Ekim Terör Olaylı Davası"nın sonuçlanmasının ardından valilikler tarafından yapılan duyuralarda pek çok ilimizde 19 Mayıs'a kadar kentte toplantı, yürüyüş gibi eylemlerin yasaklandığı bildirildi.

18’i tutuklu 108 ismin yargılandığı ve kamuoyunda Kobani Davası olarak bilinen "6-8 Ekim Terör Olaylı Davası"nın 83’üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmada açıklanan kararlara göre Selahattin Demirtaş’ın da içinde bulunduğu birçok isme hapis cezası verildi.

İZMİR'DE 19 MAYIS'A KADAR YASAK

İzmir Valiliğinin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, kentte bu konu ile ilgili yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Duyuruda 16 Mayıs itibariyle başlayan yasaklama kararının 19 Mayıs saat 23.59’a kadar süreceği de aktarıldı.

ADANA

Adana'da 19 Mayıs gece yarısına kadar gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

DİYARBAKIR, SİİRT, BATMAN VE MARDİN'DE ETKİNLİKLER YASAK

Diyarbakır, Siirt, Batman ve Mardin Valilikleri her türlü eylem ve etkinliğin 4 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 2014 yılında gerçekleşen ve “6-8 Ekim Olayları” olarak bilinen süreçte vatandaşların ve kolluk görevlilerin can ve mal güvenliğine yönelik saldırılar da gerçekleştiği olayların dava duruşmasının Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılacağı bilindiğinden daha önce kentte gerçekleşen vahim olayları tekrar gerçekleştirmek arzusunda olan terör örgütü sempatizanları, marjinal ve radikal gruplar tarafından bu olayları -sözde- protesto etmek amacıyla il genelinde yasa dışı eylem/etkinlikler gerçekleştirme çabası içinde olabilecekleri, bu eylem/etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceği ve toplumsal çatışma çıkarılmak istenebileceği değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

TUNCELİ'DE YASAK

Tunceli’de gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı.

BİTLİS'TE YASAK

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

VAN'DA YASAK

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

ŞIRNAK'TA YASAK

Şırnak Valiliği, gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

AĞRI'DA YASAK

Ağrı Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.