Van'da büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabah saatlerinde Van'ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Yaşanan deprem çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar da panikle sokaklara döküldü. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.
Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, büyük depremin gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, "Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz" dedi.