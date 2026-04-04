Van'da büyük deprem bekleniyor mu? Naci Görür'den açıklama geldi

Van'da sabah saatlerinde yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür yaptığı açıklamada "7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

04.04.2026
10:53
04.04.2026
11:20

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () sabah saatlerinde 'ın ilçesinde 5,2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Yaşanan deprem çevre illerden de hissedilirken, vatandaşlar da panikle sokaklara döküldü. Kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi.

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar değerlendirmelerde bulundu.
Van'ın Tuşba ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem çevre illerden de hissedildi ve vatandaşlar panikle sokaklara döküldü.
Prof. Dr. Naci Görür, Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirme yaptı.
Görür, bu zonun 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini ancak bu büyüklükte yeni bir deprem beklemediklerini belirtti.
"BU BÜYÜKLÜKTE YENİ BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Prof. Dr. depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, büyük depremin gelip gelmeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, "Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van’da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz" dedi.

