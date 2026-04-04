Van’daki 5,2’lik deprem sonrası uzman isimden kritik açıklama: '2011 ile ilişkisi yok'

Van güne, merkez üssü Tuşba ilçesi Ermişler Mahallesi civarı olan 5,2 büyüklüğündeki depremle uyandı. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sacit Mutlu, bölgedeki fay hareketliliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KORKUYA GEREK YOK, RUTİN BİR SÜREÇ"

Meydana gelen depremi "orta büyüklükte" olarak tanımlayan Mutlu, sarsıntının bölgenin jeolojik yapısı gereği beklenen bir durum olduğunu vurguladı. Vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini belirten Mutlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu depremi 2011 Van depremiyle ilişkilendiremeyiz. Bu yanlış bir yaklaşım olur. Aynı zamanda bunu bir 'öncü deprem' olarak da değerlendiremiyoruz. Vatandaşlarımızın korkuya kapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir."

DOĞU ANADOLU’DA "SIKIŞMA" DEVAM EDİYOR

Bölgenin genel tektonik yapısına dikkat çeken Sacit Mutlu, Doğu Anadolu Bölgesi’nin bir "sıkışma ve kısalma bölgesi" olduğunu hatırlattı. Van Gölü çevresinde yaklaşık 20 aktif fay bulunduğunu belirten Mutlu, bugün yaşanan depremin bu karmaşık sistem içerisindeki rutin süreçlerden biri olduğunu ifade etti.

KRİTİK UYARI: YÜKSEKOVA-ŞEMDİNLİ FAY HATTINA DİKKAT!

Afet Yönetimi Merkezi olarak yürüttükleri bilimsel çalışmalara değinen Mutlu, MTA ve AFAD ile ortaklaşa tamamlanan diri fay projelerinin sonuçlarını paylaştı. Bölgedeki asıl riskli noktalara dikkat çeken uzman, şu uyarıyı yaptı: "Van'ın güneydoğusunda yer alan Yüksekova-Şemdinli Fay Zonu üzerinde ciddi bir enerji birikimi tespit edildi. Bölgenin kuzeyinde yer alan sol yanal karakterli bu fay hattı da Van Gölü çevresi için potansiyel risk taşıyor."

"BİREYSEL AFET YÖNETİMİ HAYATİ ÖNEMDE"

Deprem gerçeğiyle yaşamanın anahtarının "farkındalık" olduğunu söyleyen Mutlu, sadece kurumsal değil bireysel hazırlığın da şart olduğunu belirtti. Mutlu, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Afet farkındalığını ve toplumsal hafızayı diri tutmalıyız. Özellikle yapı stoklarının durumu kritik bir konudur. Her vatandaş, oturduğu yapının risk ve tehlike durumunu bireysel olarak değerlendirmeli ve afet yönetimini öğrenmelidir."