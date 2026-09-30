VAR odasında inceleme yapıldığı iddiasına yalanlama geldi

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığına dair bazı haberler servis edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığı bildirildi.