İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ VAR odasında inceleme yapıldığı iddiasına yalanlama geldi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, VAR odası ve kayıtlarında inceleme yapıldığına dair çıkan haberler yalanlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MHK başkanı ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Daha önce TFF Riva tesislerindeki VAR odasında ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığına dair haberler çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığına dair bazı haberler servis edilmişti.

VAR ODASINDA İNCELEME YAPILMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığı bildirildi.