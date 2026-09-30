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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:24

VAR odasında inceleme yapıldığı iddiasına yalanlama geldi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MHK soruşturması kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığına dair haberleri yalanladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:24

tarafından başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

VAR odasında inceleme yapıldığı iddiasına yalanlama geldi

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, VAR odası ve kayıtlarında inceleme yapıldığına dair çıkan haberler yalanlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MHK başkanı ve diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Daha önce TFF Riva tesislerindeki VAR odasında ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığına dair haberler çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığını açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Soruşturma kapsamında tesislerinde bulunan odasında ve VAR kayıtlarında inceleme yapıldığına dair bazı haberler servis edilmişti.

VAR odasında inceleme yapıldığı iddiasına yalanlama geldi

VAR ODASINDA İNCELEME YAPILMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yapılmadığı bildirildi.

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#TFF
#var
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#Tff Riva
#Var Odası
#Gündem
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