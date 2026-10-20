İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından vize danışmanlığı ve vize randevusu temini adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Vize şirketlerine 'bot' operasyonu! Sistemi kilitleyip, 370 milyon TL'lik vurgun yapmışlar: 60 gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, vize danışmanlığı ve vize randevusu temini adı altında vatandaşları dolandıran bir şebekeye operasyon başlattı. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir. Şebeke, vize danışmanlığı ve vize randevusu temini bahanesiyle vatandaşları dolandırmaktadır.

BİREYSEL ALIMLARI İMKANSIZ HALE GETİRMİŞLER

Sistemdeki randevuları kilitleyerek bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevu almasını imkansız hale getiren şebekenin, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine mecbur bıraktığı ve randevu alımını karaborsaya dönüştürdüğü belirlendi.

370 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300–400 avro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığı ve randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular elde edildi.

Hazırlanan ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL düzeyinde olduğu belirlendi. Bu tahsilatlar içerisinde hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler tespit edilerek vatandaşların uğradığı toplam zararın netleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

KİŞİSEL BİLGİLER 3. KİŞİLERE AKTARILMIŞ

Öte yandan başvuru sahiplerine ait pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması ile hizmet bedellerinin şirket, şirket ortağı, çalışan ve diğer şahıslara ait hesaplar üzerinden tahsil edilerek farklı hesap ve finansal kanallara yönlendirilmesine ilişkin işlemlerin de titizlikle incelendiği kaydedildi.