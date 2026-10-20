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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:27

Vize şirketlerine 'bot' operasyonu! Sistemi kilitleyip, 370 milyon TL'lik vurgun yapmışlar: 60 gözaltı kararı

İnternette "Garantili vize" ile "garantili randevu" vaatleriyle haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik soruşturmada 2. dalga operasyon için düğmeye basıldı. 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerin işlem başına 400 avro aldığı belirlendi. İncelenen dijital materyaller ve yazışmalar, şebekenin kullandığı kirli yöntemi gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Vize şirketlerine 'bot' operasyonu! Sistemi kilitleyip, 370 milyon TL'lik vurgun yapmışlar: 60 gözaltı kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 09:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından vize danışmanlığı ve vize randevusu temini adı altında vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

HABERİN ÖZETİ

Vize şirketlerine 'bot' operasyonu! Sistemi kilitleyip, 370 milyon TL'lik vurgun yapmışlar: 60 gözaltı kararı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, vize danışmanlığı ve vize randevusu temini adı altında vatandaşları dolandıran bir şebekeye operasyon başlattı.
Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir.
Şebeke, vize danışmanlığı ve vize randevusu temini bahanesiyle vatandaşları dolandırmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Vize şirketlerine 'bot' operasyonu! Sistemi kilitleyip, 370 milyon TL'lik vurgun yapmışlar: 60 gözaltı kararı

BİREYSEL ALIMLARI İMKANSIZ HALE GETİRMİŞLER

Sistemdeki randevuları kilitleyerek bireysel başvuru sahiplerinin normal yollarla randevu almasını imkansız hale getiren şebekenin, vatandaşları ücretli aracılık hizmetlerine mecbur bıraktığı ve randevu alımını karaborsaya dönüştürdüğü belirlendi. 

Vize şirketlerine 'bot' operasyonu! Sistemi kilitleyip, 370 milyon TL'lik vurgun yapmışlar: 60 gözaltı kararı

370 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Dosya kapsamındaki tespitlerde, vatandaşlardan işlem başına yaklaşık 300–400 avro bot yazılımı desteği taahhüdü verilerek ek tahsilatlar yapıldığı ve randevunun otomatik yazılımlarla alınması için yazılımı kullanan kişilere ise ek menfaat sağlandığına ilişkin bulgular elde edildi.

Vize şirketlerine 'bot' operasyonu! Sistemi kilitleyip, 370 milyon TL'lik vurgun yapmışlar: 60 gözaltı kararı

Hazırlanan ön mali inceleme raporlarında, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen tahsilatların toplamının yaklaşık 370 milyon TL düzeyinde olduğu belirlendi. Bu tahsilatlar içerisinde hizmet sunulmayan, eksik sunulan veya bedeli iade edilmeyen işlemler tespit edilerek vatandaşların uğradığı toplam zararın netleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

KİŞİSEL BİLGİLER 3. KİŞİLERE AKTARILMIŞ 

Öte yandan başvuru sahiplerine ait pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarılması ile hizmet bedellerinin şirket, şirket ortağı, çalışan ve diğer şahıslara ait hesaplar üzerinden tahsil edilerek farklı hesap ve finansal kanallara yönlendirilmesine ilişkin işlemlerin de titizlikle incelendiği kaydedildi.

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