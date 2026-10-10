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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:40

WhatsApp’ta dedikodu yaptı, işten atıldı: Mahkemenin kararı dikkat çekti

Aynı işyerinde çalışan iki işçi, WhatsApp üzerinden patronun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle kovuldu. İşlerinden atılan çalışanlar konuyu mahkemeye taşıdı. Yıllar süren davanın ardından Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), çalışanların kendi aralarında yaptığı gizlilik içeren kişisel görüşmeler yapmış olmasının işyerinde olumsuzluklara yol açmadığına dikkat çekerek davacı işçiyi işe iade etti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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WhatsApp’ta dedikodu yaptı, işten atıldı: Mahkemenin kararı dikkat çekti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:40

M.N. ile G.Ü. isimli iki çalışan, WhatsApp mesajlarında işyerine dair düşüncelerini paylaştı. İşveren ise konuyla alakalı şikayetleri değerlendirdiğini belirterek, dedikoduların işyerinde olumsuzluklara yol açtığını öne sürüp iki işçiyi de kovdu.

HABERİN ÖZETİ

WhatsApp’ta dedikodu yaptı, işten atıldı: Mahkemenin kararı dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
WhatsApp üzerinden işyeri hakkında mesajlaşmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan işçinin açtığı davada, istinaf mahkemesi feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verdi.
İşveren, M.N. ve G.Ü. isimli çalışanları WhatsApp mesajlarındaki dedikoduların işyerinde olumsuzluklara yol açtığını öne sürerek işten çıkardı.
İş Mahkemesi, işverenin çalışanlar hakkında hakaret içeren ifadeler kullanıldığı ve gizlice çekilen fotoğrafların paylaşıldığı iddiaları doğrultusunda açılan işe iade davasını reddetti.
BAM 12. Hukuk Dairesi, WhatsApp konuşmalarının gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğunu ve yazışmaların işyerinde olumsuzluklara neden olduğuna dair delil bulunmadığını belirtti.
İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine hükmetti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
WhatsApp’ta dedikodu yaptı, işten atıldı: Mahkemenin kararı dikkat çekti

KOVULAN İŞÇİLER SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

’nin kapısını çalan M.N., iş akdinin feshi haksız olduğunu bu nedenle feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine, işe başlatılmaması halinde ödenecek 4 aya kadar işe başlatmama tazminatı ve en fazla 4 aylık boşta geçen süre ücreti miktarlarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

 

WhatsApp’ta dedikodu yaptı, işten atıldı: Mahkemenin kararı dikkat çekti

İŞ MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ

Davalı işveren de ilgili yazışma içeriklerinde G. Ü.ve davacının iş yeri ve çalışma arkadaşları hakkında dedikodu düzeyinde konuşmalar gerçekleştirildiği, birtakım çalışanlar hakkında hakaret düzeyinde ifadeler kullanıldığı, yine birtakım işçilerin iş yerinde gizlice çekildiği anlaşılan fotoğraflarının paylaşıldığını ileri sürdü. Bu durumda davalı işverenden iş akdinin devamının beklenemeyeceğini anlaşıldığını, davacının eylemlerinin yoğunluğu ve G.Ü. isimli işçinin de işten çıkarıldığını dile getirdi. İş Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

 

WhatsApp’ta dedikodu yaptı, işten atıldı: Mahkemenin kararı dikkat çekti

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Davacı avukatı kararı istinafa taşıdı. BAM 12. Hukuk Dairesi, her iki tarafın da ifadelerini değerlendirdi. WhatsApp yazışmalarıyla alakalı ’nin, ‘’Whatsapp sistemi, telefon ve internet ortamında internet vasıtası ile iletişimi gerçekleştiren bir sistemdir. Burada kişi, kişiler ile iletişime geçtiği gibi gruplar kurarak grup içiresinde iletişim gerçekleştirilmektedir. Ancak bu sistem kendi içinde korunan ve 3. kişilere kapalı bir konumdadır. Dolayısı ile işçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaların etkilemediği sürece bir grup kurmaları ve burada iletişim içinde olmaları yasak değildir.

İşçilerin bu kapsamda burada iletişimlerinin kişisel veri olarak da korunması esastır. Somut uyuşmazlıkta, WhatsApp konuşmaları gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğundan, salt nasıl temin edildiği anlaşılamayan bu yazışmalara dayanılarak iş aktinin feshi haksız olup, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddi hatalıdır’’ şeklindeki kararına dikkat çekildi.

 

WhatsApp’ta dedikodu yaptı, işten atıldı: Mahkemenin kararı dikkat çekti

İŞÇİLERİN İŞE İADESİNE KARAR VERİLDİ

BAM kararında şöyle denildi: ‘’ Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi ile davalı işverenin diğer bir çalışanın WhatsApp uygulaması üzerinden kişisel görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerin gizlilik içeren kişisel veri niteliğinde olduğu, mevcut delil durumuna göre söz konusu yazışmaların işyerinde olumsuzluklara neden olduğuna ilişkin dosyada delil bulunmadığı ortadadır. Bu hali ile iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli nedenle feshedildiğinin kanıtlanamadığı anlaşıldığından, işveren tarafından yapılan feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan sebeplerle davacı vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülerek, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davacının işe iade talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulü ile işverence yapılan feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine hükmedilmiştir.’

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ETİKETLER
#iş mahkemesi
#Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
#M.n.
#G.ü.
#Bam 12. Hukuk Dairesi
#Gündem
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