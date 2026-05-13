Yasa dışı bahis çetesine 14 ilde eş zamanlı operasyon! 24 milyar TL'lik dev işlem hacmi

Son dakika haberi: Düzce merkezli 14 ilde, bir yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda ilişkin detayları paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 55 şüpheli hakkında adli sürecin başladığını bildirdi. Ayrıca yapılan incelemelerde çetenin 24 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:10

Yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Düzce merkezli 14 ilde, bir yasa dışı bahis çetesine operasyon düzenlendi. Çetenin 24 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edilirken gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 24 milyar TL işlem hacmine sahip bir yasa dışı bahis şebekesine yönelik adli süreç başlatıldığını duyurdu.
Operasyon, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmüştür.
14 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda bir yasa dışı bahis şebekesi hedef alınmıştır.
Tespit edilen işlem hacmi 24 milyar TL'dir.
Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır.
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bir yasa dışı bahis şebekesine 14 ilimizde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

"24 MİLYAR TL'LİK DEV İŞLEM HACMİ"

24 Milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum."

