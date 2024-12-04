Yenidoğan çetesi davasında 13. gün! Ailelerin söyledikleri yürekleri dağladı

04 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 11:11

Yenidoğan çetesi davasının 12. gününde bebeklerini kaybeden 5 aile ve sanık avukatları dinlendi. Ardından savcı ara mütaalasını açıkladı. Tutuksuz yargılanan 25 sanıktan 10'u için tutuklama ve 12 şirket ile 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bugün ise savcılığın tutuksuz 10 sanığın tutuklanması yönündeki talebi değerlendirmesi bekleniyor. Öte yandan Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu başlatıldı. Çete soruşturması kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Şimdi gözler Yenidoğan çetesi davasının 13. duruşmasında...

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

Yenidoğan çetesi avukatları mağdurlara baskı yapıyor! Mahkeme salonunda hakim noktayı koydu: Hem suçlu hem güçlüler

Yenidoğan Çetesi​ davasında 13. gün... Yenidoğan çetesi davasında dün savcı ara mütalasını açıkladı. Tutuksuz yargılanan 10 isim için tutuklama​, sorumlu hastanelerin bağlı olduğu şirketler için ise "suç gelirlerini aklama" dan suç duyurusu talep etti. Para uğruna 10 bebeğin ölümüne sebep oldukları iddiasıyla yargılanan Yenidoğan Çetesi davasında 22'si tutuklu​ 47 sanığın ifadelerinin

ardından bu kez söz mağdur ailelerdeydi.

ÖNCE 500 SONRA 60 BİN DOLAR İSTEDİLER

Hayatını kaybeden Opara bebeğin ailesi, tercüman aracılığıyla ifade verdi. 5 aylık bebeklerini soğuk algınlığı şikayeti ile Medilife Hastanesi’ne götürmüşlerdi. Baba, bebeklerinin nefes alırken öldüğünün söylendiğini iddia etti. Anneyse bebeğin tedavisi için hastanenin önce 500 dolar, ardından 60 bin dolar talep ettiğini öne sürdü.

KAYA BEBEĞİN BABASININ ANLATTIKLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Kaya bebeğin babası Mehmet Hanifi Kaya'nın anlattıklarıysa yürekleri dağladı. Güney Hastanesi’den 8 bin lira ödeme istendiğini

Kredi kartıyla ödeme kabul etmediklerini, 3 gün boyunca hastanede çocuk doktoru görmediğini söyledi. Bebeğini öldükten sonra bisküvi kutusunda teslim aldığını da anlattı.

BEBEKLERİNİ KAYDETTİKLERİNİ SÖYLEMEDİLER

İkiz bebeklerinden birini kaybeden Esra Tokoğlu'ysa hastaneden herhangi bir yetkilinin bebeklerinin öldüğünü haber vermediğini acı haberi, hastaneye gittiklerinde aldıklarını anlattı.

SAVCI ARA MÜTALAASINI AÇIKLADI

İfadelerin ardından ara mütalaasını açıklayan duruşma savcısı tutuksuz yargılanan 25 sanıktan 10'unun kaçma şüphesi nedeniyle derhal tutuklanmasını talep etti. Savcı, 7'si hemşire 1'i doktor 9 kişinin tanık olarak dinlenmesini, ölen her bebek için kusur tespitiyle ilgili adli tıp kurumundan rapor alınmasını, 12 şirket hakkındaysa "suç gelirlerini aklama" suçundan ayrı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

YENİDOĞAN ÇETESİ DAVASINDA 13. GÜN

Şimdi gözler Yenidoğan çetesi davasının 13. duruşmasında....

04.12.2024 11:00

SANIK AVUKATLARI DİNLENİYOR

18 Kasım'da başlayan, 22'si tutuklu 47 sanığın savunma yaptığı duruşmada, müştekilerin beyanları alındı. Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları alınıyor.

04.12.2024 10:43

14 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Bebek katili çeteye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda, doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

04.12.2024 10:00

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ VAR

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salon ve önünde, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.