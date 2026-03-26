İstanbul’da bebekleri kendi anlaşmalı oldukları hastanelere yönlendirerek haksız kazanç elde eden ve ihmalleri sonucu ölümlerine neden olan “Yenidoğan Çetesi”ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyona ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde hazırlanmıştı.

HABERİN ÖZETİ Yenidoğan çetesi davasında ara karar! Adli kontrol kaldırıldı İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç elde ettikleri ve ihmalleri sonucu ölümlere neden oldukları iddia edilen “Yenidoğan Çetesi”ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin davada, 10 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Çeteyle ilişkili olduğu tespit edilen şüpheliler hakkındaki iddianameyle sanık sayısı 61'e çıkmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 8. duruşmada, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı'nın da bulunduğu 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, hayatını kaybeden Başhekim Cafer Akdur'un dosyasının ayrılmasına karar verdi. Ayrıca, 5 tutuksuz sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı. Mahkeme, aralarında Fırat Sarı'nın da bulunduğu 10 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüpheliler hakkında düzenlenen ve ana dava dosyasıyla birleştirilen iddianameyle sanık sayısı 61’e çıkmıştı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, adliyenin konferans salonunda görülen 8’inci duruşmaya, aralarında Fırat Sarı’nın da bulunduğu 4 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Dün yapılan yargılamada sanık avukatları savunmalarını sunarken, bugünkü duruşmada beyanların alınması tamamlandı.

5 SANIK HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, hayatını kaybeden Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi, tutuksuz sanık Cafer Akdur’un dosyasının ayrılmasına karar verdi. Heyet ayrıca tutuksuz sanıklar Funda Özen, Renas Kılıç, Fehmi Alperen, Volkan Karataş ve Serdar Yüksel hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı.

Mahkeme, aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’nın da bulunduğu 10 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma, eksiklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.