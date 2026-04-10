Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda yarış atını millete yediren firmanın sahipleri de gözaltında

Mersin'de CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonu kapsamında, daha önce adı yarış atı eti skandalına karışan Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin ortaklarının da bulunduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda yarış atını millete yediren firmanın sahipleri de gözaltında
GİRİŞ:
10.04.2026
18:07
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
18:07

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından CHP’li Yenişehir Belediyesine yönelik ihalede , ve irtikap suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

HABERİN ÖZETİ

Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda yarış atını millete yediren firmanın sahipleri de gözaltında

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP’li Yenişehir Belediyesine yönelik ihalelerde yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 30'dan fazla kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında daha önce yarış atı eti skandalıyla gündeme gelen Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin ortakları Halim E. ve Salim E. de bulunuyor.
Soruşturma sürüyor ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

BAŞKAN YARDIMCILARININ DA OLDUĞU 30'DAN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 30’dan fazla kişi gözaltına alındı.

AŞEVİNDE YARIŞ ATI ETİ YEDİREN FİRMANIN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında bir süre önce at eti skandalıyla gündeme gelen ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin aşevine et tedarik ettiği belirtilen Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin ortakları Halim E. ve Salim E.’nin de bulunduğu öğrenildi.

30’un üzerinde kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mersin Yenişehir Belediyesi’ne yapılan operasyonda şok detaylar! 76 kritik görüşme, 15 ayrı suç dosyası
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde kesilen yarış eti kavurma mı yapıldı? Mide bulandıran iddiaya açıklama var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şampiyon atı kavurma yapıp vatandaşa dağıttılar! Atın sahibi anlattıklarıyla şoke etti
ETİKETLER
#mersin
#rüşvet
#yolsuzluk
#Irtikap
#Belediye Operasyonu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.