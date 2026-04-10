Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından CHP’li Yenişehir Belediyesine yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda yarış atını millete yediren firmanın sahipleri de gözaltında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP’li Yenişehir Belediyesine yönelik ihalelerde yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce yarış atı eti skandalıyla gündeme gelen Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin ortakları Halim E. ve Salim E. de bulunuyor. Soruşturma sürüyor ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

BAŞKAN YARDIMCILARININ DA OLDUĞU 30'DAN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 30’dan fazla kişi gözaltına alındı.

AŞEVİNDE YARIŞ ATI ETİ YEDİREN FİRMANIN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında bir süre önce at eti skandalıyla gündeme gelen ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin aşevine et tedarik ettiği belirtilen Toros Gıda Sanayi Limited Şirketi'nin ortakları Halim E. ve Salim E.’nin de bulunduğu öğrenildi.

30’un üzerinde kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.