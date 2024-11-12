YSK’dan 'elektronik oyalama' açıklaması! Ahmet Yener yerinde incelemişti 

12 Kasım 2024 22:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 22:08

Son olarak ABD'deki başkanlık yarışını yerinden inceleyen YSK Başkanı Ahmet Yener'in Türkiye'de elektronik oylamaya geçileceğini söylediği iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların ardından YSK'dan açıklama gecikmedi.

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ABD seçimlerini yakından takip etmek için Amerika'da bulunan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in Türkiye'de de elektronik oyalamaya geçileceğini ifade ettiği iddia edilmişti. Elektronik oyalama iddialarının ardından YSK'dan açıklama gecikmedi.

TÜRKİYE ELEKTRONİK OYLAMAYA MI GEÇECEK?

YSK'nın resmi kaynaklarından yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlandı. Oy verme yöntemlerini belirlemede yetki sahibinin TBMM olduğu ifade edilen açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile ilgili mevcut bir çalışma da söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

"DÜNYADAKİ SEÇİMLER YAKINDAN TAKİP EDİLDİ"

YSK'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimler ilgili ülke seçim kurullarının davetleri üzerine yerinde takip edilmektedir.

Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunulmuştur. Son olarak da Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan seçim yerinde takip edilmiştir.

"ELEKTRONİK OYLAMA YÖNTEMİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Gerçekleşen ziyaretlerde detaylı incelemelerde bulunulmuş, incelemeler neticesinde edinilen bilgiler Kurul Toplantılarında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda elektronik oylama yöntemi ile seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemleri de değerlendirilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun "Yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy vermesi" başlıklı 94/D maddesinde yer alan "Yüksek Seçim Kurulu; 35 inci madde çerçevesinde belirlenen yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aracılığıyla elektronik ortamda oy kullanabilmeleri amacıyla gerekli teknik alt yapıyı kurmaya; güvenli oy kullanılabilmesi amacıyla seçmenler için şifre veya benzeri güvenlik tedbirleri ile mükerrer oy kullanılmasını engelleyecek önlemleri almaya yetkilidir.

Yurt dışı seçmenler, seçimin yapılacağı tarihin otuz gün öncesinden başlamak üzere belirlenen süre içerisinde seçim günü Türkiye saati ile 17:00’a kadar elektronik ortamda oy kullanabilirler.

Elektronik ortamda kullanılan oylar, seçimin yapıldığı gün saat 17:00’dan itibaren Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca tespit edilerek sayım, döküm ve birleştirme işlemleri yapılır ve sonuçlar Ankara İl Seçim Kuruluna iletilir. Bu Kurulca da birleştirme tutanağı düzenlenerek Yüksek Seçim Kuruluna gönderilir.

Elektronik ortamda kullanılan oyların değerlendirilmesi, 94/B maddesinin ilgili hükümlerine göre yapılır." hükümleri uyarınca Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vermeleri için kanunda yer alan düzenlemenin verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

"OY VERME YÖNTEMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ YOK"

94/D maddesinde düzenlenen yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın elektronik ortamda oy kullanabilmeleri durumu haricinde, yurt içinde gerçekleşen hiçbir seçim türü için yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yurt içinde gerçekleştirilen seçimlere yönelik elektronik oy verme yöntemleri ile ilgili mevcut bir çalışma da söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.