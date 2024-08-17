Yürekleri ağza getiren an! Saniyelerle ölümden döndüler

17 Ağustos 2024 09:25 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 09:27

Hatay'ın Dörtyol ilçesi yürekler ağza geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Mehmet Ş., kontrolü kaybederek yola devrildi. Kazanın etkisiyle sürücü ve eşi Bilge Ş. yola savruldu.

SANİYELERLE ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Karşı yönden gelen araç sürücüsü motosikletin devrildiğini görünce ani bir manevra yaptı. Araç sürücüsünün bu hareketi ile motosikletli sürücü ile eşi ezilmekten saniyelerle kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü ve eşinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.