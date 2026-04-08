Yüzyılın yolsuzluk davasında 18. gün! İşte son gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık hakkında açılan davanın duruşmaları devam ediyor.
'Yüzyılın yolsuzluk davası' olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği davanın 18. duruşması bugün görülecek. İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...
Yüzyılın yolsuzluk davası 17'nci duruşma ile devam etti. Duruşmada savcı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Duruşma savcısı İmamoğlu'na, "haddinizi bilmezseniz bildiririz" sözlerini kullandı. İmamoğlu cevap verince gerginlik çıktı. Mahkeme başkanı tarafları sakinleştirdi.
Ardından İBB'de yazılım koordinatörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emrah Yüksel'in çapraz sorgusu ve avukat sorgusuyla devam etti. Sanık Yüksel'in çapraz sorgusunda söz alan İmamoğlu, Yüksel'e iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak yer alan sanık Hüseyin Gün'ü tanıyıp tanımadığını sordu. Yüksel ise "Tanımıyorum... Salona girse beni tanımaz" cevabını verdi.
Veri sızıntısı iddiaları üzerine tutuklanan yazılım mühendisi 26 yaşındaki Iraz Bayrak da savunmasını yaptı. Bayrak, "Bana İstanbul Senin’den suç isnat ediliyor, ben bu projede hiç yer almadım. Örgüt üyesi olmakla suçlanıyorum. Hüseyin Gün diye birinin altında fotoğrafım var. Adını ilk kez kollukta duydum" sözlerini kullandı.
|Suç
|Sıklık
|Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
|-
|Rüşvet
|12 kez
|Suç gelirlerinin aklanması
|7 kez
|Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık
|7 kez
|Kişisel verilerin kaydedilmesi
|2 kez
|Kişisel verileri ele geçirme ve yayma
|2 kez
|Suç delillerini gizleme
|2 kez
|Haberleşmenin engellenmesi
|-
|Kamu malına zarar verme
|-
|Rüşvet alma
|47 kez
|Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
|-
|İrtikap
|9 kez
|İhaleye fesat karıştırma
|70 kez
|Çevrenin kasten kirletilmesi
|-
|Vergi Usul Kanunu'na muhalefet
|-
|Orman Kanunu'na Muhalefet
|-
|Maden Kanunu'na muhalefet
|-
Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.