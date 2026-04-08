Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Yüzyılın yolsuzluk davasında 18. gün! İşte son gelişmeler

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın 18. duruşması bugün görülecek. 92’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık hakim karşısına çıkıyor... İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 09:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık hakkında açılan davanın duruşmaları devam ediyor.

'Yüzyılın yolsuzluk davası' olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği davanın 18. duruşması bugün görülecek. İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

17. DURUŞMADA NELER OLDU?

Yüzyılın yolsuzluk davası 17'nci duruşma ile devam etti. Duruşmada savcı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Duruşma savcısı İmamoğlu'na, "haddinizi bilmezseniz bildiririz" sözlerini kullandı. İmamoğlu cevap verince gerginlik çıktı. Mahkeme başkanı tarafları sakinleştirdi.

Ardından İBB'de yazılım koordinatörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emrah Yüksel'in çapraz sorgusu ve avukat sorgusuyla devam etti. Sanık Yüksel'in çapraz sorgusunda söz alan İmamoğlu, Yüksel'e iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak yer alan sanık Hüseyin Gün'ü tanıyıp tanımadığını sordu. Yüksel ise "Tanımıyorum... Salona girse beni tanımaz" cevabını verdi.

Veri sızıntısı iddiaları üzerine tutuklanan yazılım mühendisi 26 yaşındaki Iraz Bayrak da savunmasını yaptı. Bayrak, "Bana İstanbul Senin’den suç isnat ediliyor, ben bu projede hiç yer almadım. Örgüt üyesi olmakla suçlanıyorum. Hüseyin Gün diye birinin altında fotoğrafım var. Adını ilk kez kollukta duydum" sözlerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

SuçSıklık
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-
Rüşvet12 kez
Suç gelirlerinin aklanması7 kez
Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık7 kez
Kişisel verilerin kaydedilmesi2 kez
Kişisel verileri ele geçirme ve yayma2 kez
Suç delillerini gizleme2 kez
Haberleşmenin engellenmesi-
Kamu malına zarar verme-
Rüşvet alma47 kez
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma-
İrtikap9 kez
İhaleye fesat karıştırma70 kez
Çevrenin kasten kirletilmesi-
Vergi Usul Kanunu'na muhalefet-
Orman Kanunu'na Muhalefet-
Maden Kanunu'na muhalefet-

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

