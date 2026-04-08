İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 sanık hakkında açılan davanın duruşmaları devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ Yüzyılın yolsuzluk davasında 18. gün! İşte son gelişmeler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanık hakkında açılan ve 'Yüzyılın yolsuzluk davası' olarak nitelendirilen davanın duruşmaları devam ediyor. Dava kapsamında 92 sanık tutuklu, 7 firari ve 5 müşteki-sanık bulunuyor. Davanın 18. duruşması bugün görülecek. 17. duruşmada savcı ile İmamoğlu arasında gerginlik yaşandı ve savcı İmamoğlu'na 'haddinizi bilmezseniz bildiririz' dedi. Tutuklu sanıklar Emrah Yüksel ve Iraz Bayrak çapraz sorgularında ve savunmalarında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ekrem İmamoğlu hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlamalarla birlikte toplamda 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'Yüzyılın yolsuzluk davası' olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye'nin yakında takip ettiği davanın 18. duruşması bugün görülecek. İşte İBB davasında yaşanan son gelişmeler...

17. DURUŞMADA NELER OLDU?

Yüzyılın yolsuzluk davası 17'nci duruşma ile devam etti. Duruşmada savcı ile İmamoğlu arasında tartışma çıktı. Duruşma savcısı İmamoğlu'na, "haddinizi bilmezseniz bildiririz" sözlerini kullandı. İmamoğlu cevap verince gerginlik çıktı. Mahkeme başkanı tarafları sakinleştirdi.

Ardından İBB'de yazılım koordinatörü olarak görev yapan tutuklu sanık Emrah Yüksel'in çapraz sorgusu ve avukat sorgusuyla devam etti. Sanık Yüksel'in çapraz sorgusunda söz alan İmamoğlu, Yüksel'e iddianamede "örgüt yöneticisi" olarak yer alan sanık Hüseyin Gün'ü tanıyıp tanımadığını sordu. Yüksel ise "Tanımıyorum... Salona girse beni tanımaz" cevabını verdi.

Veri sızıntısı iddiaları üzerine tutuklanan yazılım mühendisi 26 yaşındaki Iraz Bayrak da savunmasını yaptı. Bayrak, "Bana İstanbul Senin’den suç isnat ediliyor, ben bu projede hiç yer almadım. Örgüt üyesi olmakla suçlanıyorum. Hüseyin Gün diye birinin altında fotoğrafım var. Adını ilk kez kollukta duydum" sözlerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Rüşvet (12 kez)

Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

Suç delillerini gizleme (2 kez)

Haberleşmenin engellenmesi

Kamu malına zarar verme

Rüşvet alma (47 kez)

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

İrtikap (9 kez)

İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

Çevrenin kasten kirletilmesi

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Orman Kanunu'na Muhalefet

Maden Kanunu'na muhalefet

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yolsuzluk iddialarının ardından başlatılan soruşturma için hazırlanan İddianame; örgütün kurucusu ve lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası isteniyor.