10°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Zehir tacirlerine 3 ilde büyük darbe! 123 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
08:18
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
08:18

sosyal medyada yaptığı açıklama ile 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarının detaylarını duyurdu. Çanakkale, Isparta ve Mersin’de düzenlenen operasyonlara 131 Asayiş Timi, 9 Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. 101 farklı adrese düzenlenen operasyonlar sonucu 123 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 465 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"TEDARİK ZİNCİRİNİN HER HALKASINI TEK TEK KIRACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptığı paylaşımda, "Operasyonlardaki hedefimiz; özellikle gençlerimizi hedef alan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan ‘’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz" ifadelerine yer verdi.

#jandarma
#zehir tacirleri
#torbacı
#uyuşturucu operasyonu
#bakan yerlikaya
#Gündem
