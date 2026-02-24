Menü Kapat
Zehra Kınık davasında yeni gelişme! Batın Barlas Çeki'nin annesi şikayetinden vazgeçti

İstanbul Beykoz'da Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin annesi şikayetinden vazgeçti.

Zehra Kınık davasında yeni gelişme! Batın Barlas Çeki'nin annesi şikayetinden vazgeçti
Beykoz'da 9 Temmuz 2024 tarihinde eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık otomobiliyle 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin yolcu olarak bulunduğu motosiklete çarptı. Yaşanan feci kazada Yavuz Selim Öztürk yaralanırken, Çeki de hayatını kaybetmişti. 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanan Fatma Zehra Kınık, 4 yıl 2 ay hapis cezası çarptırılmış, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmuştu.

Zehra Kınık davasında yeni gelişme! Batın Barlas Çeki'nin annesi şikayetinden vazgeçti

ANNE DİLEKÇE VERDİ, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin annesi Hasret Doğan, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak Fatma Zehra Kınık Demir'den şikayetini geri çektiğini bildirdi.

Dilekçede, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum" ifadeleri yer aldı.

#Fatma Zehra Kınık Demir
#Beykoz Trafik Kazası
#Kerem Kınık Kızı
#Batın Barlas Çeki Ölüm
#Hasret Doğan Şikayet Geri Çekme
#Gündem
