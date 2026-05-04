Zuhal Böcek’in ifadesi ortaya çıktı! Lüks villalar, milyonluk araçlar ve 'hayali' maaşlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Örgütlü Suçlar soruşturmasında ifade veren Zuhal Böcek’in beyanları, dosyadaki mali hareketler ve kendi açıklamalarıyla çelişti. Milyonluk para transferleri, taşınmaz alımları ve şüpheli mesajlar karşısında “bilmiyorum”, “hatırlamıyorum” ve “eşim yapmış olabilir” savunması öne çıktı.

Dijital materyal incelemesinde yer alan mesajlarında, Gökhan Böcek’in belediye araçlarıyla kokain taşıdığını, ihalelerden aldığı yüzde 10’luk komisyonlarla hayatını sürdürdüğünü ve boşandığı eşi için 75 milyon TL akladığını öne süren Zuhal Böcek, sorguda bu ifadelerinden geri adım attı.

EŞİNİN SERVETİNİ LİSTELEMİŞ

Zuhal Böcek, ifadesi boyunca eşi Gökhan Böcek’in gelir kaynaklarını ve iş ilişkilerini bilmediğini ileri sürdü. Ancak telefonunda yapılan incelemede; eşine ait gayrimenkullerin, araçların ve alınan takıların fiyatlarıyla birlikte listelendiği notlar bulundu.

“Varlıklı bir aileden geliyor” dediği eşinin, aslında belediye ihalelerinden komisyon aldığına dair bizzat kendisinin yazdığı mesajlar için ise “bir arsa meselesiydi” dedi. Telefon incelemesinde eşine yönelik "yüzde 10 ile geçinen ezik” ifadesini kullandığı görülen Böcek, bu sözü de bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediğini iddia etti.

KAYNAĞI BELİRSİZ MİLYONLARCA TL

Zuhal Böcek’in ifadesindeki en dikkat çekici noktalardan biri, kaynağı belirsiz milyonlarca liralık para trafiğini “abla” ve “anne”sinin birikimlerine dayandırarak açıklamaya çalışması oldu. Böcek, daha önce kendisine ait olan evi ablasına 15 milyon TL’ye sattığını, ablasının ise yurt dışında biriktirdiği paralarla kendisine toplamda 22,5 milyon TL gönderdiğini savundu. Ancak bu paranın gönderilmesi için ablasının, satın aldığı lüks konutun oğlunun üzerine yapılmasını şart koştuğunu öne sürdü.

Savcılık sorgusunda hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini söyleyen Böcek’in, mülk alımlarındaki nakit akışını belirsiz bıraktığı görüldü. Özellikle 4+1 lüks bir daireyi, bölgedeki emsallerin çok altında, 3,5 milyon TL’ye satın aldığı iddiası “kayıt dışı para trafiği” şüphelerini artırdı.

Hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paraları “biriktirdiğim altınları bozdurdum” şeklinde açıklayan şüphelinin, eşinin şoförü Onur Nasuh üzerinden gelen ödemeler için de “Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir” demesi, para trafiğinin merkezinde Gökhan Böcek’in bulunduğu iddialarını güçlendirdi.

"BELEDİYE ARAÇLARIYLA KOKAİN TAŞIMA" SKANDALI

Eşinin uyuşturucu kullandığını görmediğini iddia eden Zuhal Böcek’in, kendi telefonundan çıkan "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen" mesajı ise tam bir suçüstü belgesi olarak değerlendirildi. Bu kadar net ve spesifik bir suçlamayı "eşini korkutmak için" uydurduğunu söyledi.

Zuhal Böcek, bu ağır ithamları eşini "korkutmak için" yazdığını, aslında böyle bir şeye şahit olmadığını iddia ederken, bir insanın eşini korkutmak için "belediye aracı" ve "kokain" gibi son derece spesifik ve teknik detaylar içeren bir kurgu yaptığını iddia etmesi, hayatın olağan akışına aykırı bulunduğundan savcılık tarafından ciddiye alınmadı.

"ZİNAYLA" SUÇLADIĞI EŞİNİ "ESKİ EŞLE" ZİNA YAPMAKLA SUÇLADI

Zuhal Böcek’in ifadesindeki en sarsıcı bölümlerden biri de Gökhan Böcek ile olan ilişkisinin başlangıcı ve sonrasındaki "sadakat" çıkmazı oldu. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek ile tanıştığında şahsın evli olduğunu, birlikteliklerinin bu süreçte başladığını ve hatta evlilik dışı hamile kaldığını itiraf etti. Öyle ki, resmi nikahlarından yalnızca bir hafta sonra doğum yaptığını beyan ederek, ilişkinin "yasak aşk" temelinde başladığını kayıtlara geçirdi.

Ancak Zuhal Böcek’in iddiasına göre, bir başkasının yuvası üzerine kurulan bu evlilik çok geçmeden aynı yöntemle sarsıldı. Böcek, eşinin kendisini eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile aldatmaya devam ettiğini öne sürerek adeta bir "ihanet döngüsü" tasvir etti. Kendisi de bir zina ilişkisinin tarafıyken, evlendikten sonra eşini eski eşiyle zina yapmakla suçlayan Zuhal Böcek, bu sebeple boşanma davası açtığını söyledi.

Zuhal Böcek, eşinin kendisini bir daha aldatmaması şartına karşılık Gökhan Böcek’e 4 milyon dolarlık bir senet imzalattığını, bu senedin görüntülerini de telefonunda sakladığını itiraf etti.