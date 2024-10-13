Altın Portakal'da en iyi film ödülü sahibini buldu

13 Ekim 2024 00:25 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 00:34

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahibini buldu. En İyi Film ödülü Mukadderat isimli yapıma verildi. En iyi Kadın Oyuncu ödülünü de Binnur Kaya ve Nur Sürer paylaştı. İşte Altın Portakal'ı kazananlar...

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61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapanış gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Uzun metraj kategorisinde en iyi film Mukadderat olarak seçildi. Filmin başrolündeki Nur Sürer​ de en iyi kadın oyuncu seçildi. Binnur Kaya​ da Ayşe filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

"Cahide Sonku Ödülü", "Gülizar" filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül'e, "En İyi Senaryo Ödülü" "Evcilik" filminin Yönetmeni Ümit Ünal'a, "En İyi Müzik Ödülü" "Balinanın Bilgisi" filminden Serkan Polat, Özgür Alper ve Pınar Bayrak'a, "En İyi Kurgu Ödülü", "Fidan" filminin kurgusunu yapan Melike Kasaplar'a verildi.

"En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü", "Gülizar" filminin yönetmeni Meral Aktan, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü", "Fidan" filminin oyuncularından Ayça Bingöl, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi ise "Mukadderat" filmindeki rolüyle Osman Sonat kazandı.

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

"En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahipleri "Ayşe" filmindeki rolüyle Binnur Kaya ile "Mukadderat" filmindeki rolüyle Nur Sürer oldu.

Binnur Kaya, hayatını sevdiklerine adayan tüm kadınlar adına ödülü almak istediğini belirterek, kadınların birlik kurup, bağırıp sesini çıkarmasına rağmen görülmesine imkan olmadığını dile getirdi.

Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney için aldığını ifade etti.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ'NÜ KAZANANLAR

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi Nejat İşler, "Evcilik" filmindeki rolüyle kazandı.

"En İyi Görüntü Yönetmeni", "Balinanın Bilgisi" filminin yönetmeni Murat Has'a, "Film Yön Ödülü" "Ayşe" filmine gitti.

"Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü", "Ayşe" Filminin Yönetmeni Necmi Sancak, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"nün sahibi ise "Gülizar" filminin yönetmeni Belkıs Bayrak oldu. Bayrak, ödülünü Türkiye'nin kadınlarına, topraklarına sahip çıkmaya çalışan Filistin'in kadınları adına almak istediğini belirtti.

"En İyi Yönetmen Ödülü"nü, "Ayşe" filminin yönetmeni Necmi Sancak aldı. "En İyi Film Ödülü" Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat" filmi kazandı.