Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etmişti! Asaletin simgesi Devrek bastonu yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Düzce'den gelen vatandaşlara hediye ettiği Devrek bastonu asaletiyle yeniden gündem oldu. Kızılcık ağacından kadın ustaların elinde hayat bulan bastonlar, dünyanın dört bir yanına devlet hediyesi olarak gönderiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etmişti! Asaletin simgesi Devrek bastonu yeniden gündem oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 13:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtğimiz günlerde gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı öncesinde Düzce’den gelen 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın ile görüşüp baston hediye etmesi, gözleri Zonguldak’ın coğrafi işaretli ürünü olan Devrek bastonuna çevirdi.

HEM EV HANIMI HEM BASTON USTASI

Asaletin simgesi olarak kabul edilen ve Osmanlı’dan günümüze uzanan bu kültür, Devrek’teki ustaların el emeği ve göz nuruyla yaşatılmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etmişti! Asaletin simgesi Devrek bastonu yeniden gündem oldu

DEVREK BASTONUNUN İNCELİKLERİNİ ANLATTI

Devrek’te yaşayan Fatma Ayvacı, bir yandan ev işlerini sürdürürken diğer yandan atölyede kızılcık ağacına şekil veriyor. 2003 yılından bu yana eşine yardım ederken mesleği öğrenip ustalaşan Ayvacı, kadın elinin değdiği bastonların inceliklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etmişti! Asaletin simgesi Devrek bastonu yeniden gündem oldu

"LİFLİ BİR YAPISI VARDIR VE KOLAY KOLAY KIRILMAZ"

Bastonun en önemli özelliğinden birinin ham maddesi olduğuna dikkat çeken Ayvacı, "Bastonumuz kızılcık ağacından yapılıyor. Eskiden dedelerimiz de yekpare dediğimiz kendinden saplı bastonları bu ağaçtan yapardı. Kızılcık ağacı dışında yapılanlar çok sağlıklı olmuyor. Çünkü kızılcık esnektir, lifli bir yapısı vardır ve kolay kolay kırılmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etmişti! Asaletin simgesi Devrek bastonu yeniden gündem oldu

ÜSTÜNDEKİ FİGÜRLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kızılcık dallarının atölyede uzun işlemlerden geçtiğini ifade eden Ayvacı, makineden geçirilen ağaçların daha sonra el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüğünü söyledi. Ayvacı, bastonların üzerine yılan, kartal ve çeşitli geleneksel motiflerin büyük bir sabırla işlendiğini vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arkadaşına acıyıp evine aldı! Başına öyle bir şey geldi ki: 'Ne yapacağımı şaşırdım'
Ankara'da düşen Libya uçağının kara kutusu Londra'ya gönderildi!
Uydu görüntüleri her şeyi ortaya çıkardı! İşte yıllarca saklanan dünyanın en gizli yer altı üsleri
ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.