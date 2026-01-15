Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etmişti! Asaletin simgesi Devrek bastonu yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtğimiz günlerde gerçekleşen AK Parti MYK toplantısı öncesinde Düzce’den gelen 100 yaşındaki Necati Yılmaz ve 96 yaşındaki Recep Taşkın ile görüşüp baston hediye etmesi, gözleri Zonguldak’ın coğrafi işaretli ürünü olan Devrek bastonuna çevirdi.

HEM EV HANIMI HEM BASTON USTASI

Asaletin simgesi olarak kabul edilen ve Osmanlı’dan günümüze uzanan bu kültür, Devrek’teki ustaların el emeği ve göz nuruyla yaşatılmaya çalışılıyor.

DEVREK BASTONUNUN İNCELİKLERİNİ ANLATTI

Devrek’te yaşayan Fatma Ayvacı, bir yandan ev işlerini sürdürürken diğer yandan atölyede kızılcık ağacına şekil veriyor. 2003 yılından bu yana eşine yardım ederken mesleği öğrenip ustalaşan Ayvacı, kadın elinin değdiği bastonların inceliklerini anlattı.

"LİFLİ BİR YAPISI VARDIR VE KOLAY KOLAY KIRILMAZ"

Bastonun en önemli özelliğinden birinin ham maddesi olduğuna dikkat çeken Ayvacı, "Bastonumuz kızılcık ağacından yapılıyor. Eskiden dedelerimiz de yekpare dediğimiz kendinden saplı bastonları bu ağaçtan yapardı. Kızılcık ağacı dışında yapılanlar çok sağlıklı olmuyor. Çünkü kızılcık esnektir, lifli bir yapısı vardır ve kolay kolay kırılmaz" ifadelerini kullandı.

ÜSTÜNDEKİ FİGÜRLER DİKKAT ÇEKİYOR

Kızılcık dallarının atölyede uzun işlemlerden geçtiğini ifade eden Ayvacı, makineden geçirilen ağaçların daha sonra el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüğünü söyledi. Ayvacı, bastonların üzerine yılan, kartal ve çeşitli geleneksel motiflerin büyük bir sabırla işlendiğini vurguladı.