Dünya üzerinde sadece Türkiye’de bulunuyor! Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik ilgi çekti

20 Ağustos 2024 09:52 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:59

Dünya haritasını sil baştan düzenletecek keşif: Avrupa ve Kuzey Amerika aslında tek kıta!

Dünya haritasını sil baştan düzenletecek keşif: Avrupa ve Kuzey Amerika aslında tek kıta!

Türkiye genelinde yapılan kazı çalışmalarına yenileri eklenirken Amasya’da kurtarma kazısında yapılan bir keşif tekrar gündeme geldi.

2013 yılında il merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarında kaçak kazı yapılan alanda kurtarma kazısı yapılmıştı. Yapılan kazılar sonucunda Roma dönemine ait yaklaşık bin 700 yıllık tapınak ile ortasında 1,5 metre çapında elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğinde mozaik bulunmuştu.

AMASYA MÜZESİ MÜDÜRÜ KONUŞTU

Amasya Müzesi’ne taşınan ve teknik çalışmaları biten elmalı mozaik 4 yıldır sergileniyor. Tadıyla ünlü misket elmasının yetiştirildiği Amasya'da bu meyve ağacının üzerine işlendiği tek antik mozaik 1700 yıllık.

Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir, “Dünyada üzerine misket elma ağacı işlenmiş tek mozaik Amasya'dadır” dedi.

MOZAİK MİLYONLARCA RENKLİ TAŞ PARÇASINDAN OLUŞUYOR

Milyonlarca renkli taş parçasının dizilmesiyle oluşturulan mozaiğin bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasının antik dönemde de lezzetiyle tercih edilen meyveler arasında geldiğinin kanıtı olarak değerlendiriliyor.

''AMASYA ELMASI BULDUK DİYE SEVİNDİK''

Amasya denilince akıllara misket elmasının geldiğine işaret eden Müze Müdürü Özdemir, “Ortasında yer alan madalyonda elma ağacı, 4 elma, altında da 3 keklik figürü yer alıyor. Üzerinde misket elmasının tasvir edildiği Roma dönemine tek taban mozaiği Amasya Müzesinde bulunmaktadır. İlk kazdığımızda ‘Amasya elması bulduk' diye sevindik. Bu misket elmasının 2 bin yıl önce de lezzetli, yaygın olduğunun kanıtıdır. Müzeyi gezen ziyaretçilerimize zevkle, şevkle anlatıyoruz” şeklinde konuştu.