Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

'Gazze’nin Sessiz Çığlığı' notaya döküldü: Sanatçı Yağmur Deniz’den vicdanlara çağrı!

Sanatçı Yağmur Deniz, savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi verenlerin sesi olmak için hazırladığı “Gazze’nin Sessiz Çığlığı” adlı eserini duyurdu. Tgrthaber.com yazarı Güngör Yavuzaslan’a konuşan Deniz, eserin doğuş hikayesini anlatırken, "Dünya derin bir uykudayken, yaşanan acıların sesi olmak istedim" dedi. İşte detaylar...

Sanat dünyası, ’de yaşanan insani trajediye müzikle cevap veriyor. Sanatçı Yağmur Deniz, özellikle kadın ve çocukların yaşadığı derin acıları merkeze alan yeni çalışması “Gazze’nin Sessiz Çığlığı” ile dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eserin enstrümantal versiyonu, 11 Nisan tarihinde tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Sanatçı Yağmur Deniz, Gazze'deki insani trajediye dikkat çekmek amacıyla, kadın ve çocukların yaşadığı acıları konu alan yeni müzik eseri “Gazze’nin Sessiz Çığlığı”nı yayınlamaya hazırlanıyor.
Eserin enstrümantal versiyonu 11 Nisan'da tüm dijital platformlarda yer alacak.
Şiir yazarı Selma Gündüz'ün sözleri, Yağmur Deniz'e ulaşarak eserin ortaya çıkmasına vesile oldu.
Deniz, besteyi işe giderken mırıldandığı bir melodiyle bulduğunu ve bunu 'ilahi bir armağan' olarak nitelendirdiğini belirtti.
11 Nisan tarihi, baharın gelişiyle birlikte umut ışığı olması temennisiyle seçildi.
Deniz, eserin sadece sanatsal bir kaygı taşımadığını, bir vicdan çağrısı olduğunu vurguladı.
BİR ŞİİRLE BAŞLAYAN SORUMLULUK

Eserin hikayesi, söz yazarı Selma Gündüz’ün kaleme aldığı sarsıcı mısraların Yağmur Deniz’e ulaşmasıyla başladı. Tgrthaber.com yazarı Güngör Yavuzaslan’a verdiği röportajda bu süreci "ağır bir sorumluluk" olarak tanımlayan Deniz, yaşadığı duygusal yükü şu sözlerle ifade etti: "Sözleri ilk okuduğumda bu acıyı notalara dökememe, o yükün altında kalma korkusunu uzun süre hissettim. Günlerce zihnimde 'Bu acı, bu sözlere yakışır bir müzikle nasıl anlatılır?' sorusuyla dolaştım."

İŞE GİDERKEN GELEN İLHAM: "İLAHİ BİR ARMAĞAN"

Eserin bestelenme süreci, sanatçının günlük hayatının içinde, adeta bir kırılma anıyla gerçekleşti. Günlerce süren düşünce süreci, bir sabah işe giderken mırıldanmaya başladığı bir melodiyle somutlaştı. Bu melodiyi bir "ilahi armağan" olarak nitelendiren Deniz, melodinin oluşmasının ardından sözlerle müziğin hızla bütünleştiğini belirtti.

11 NİSAN: BAHARLA GELEN UMUT

Sanatçı, eserin yayınlanma tarihi olarak neden 11 Nisan’ı seçtiğini ise sembolik bir nedene bağlıyor. Baharın gelişini temsil eden bu tarihin, karanlığın içindeki insanlar için bir umut ışığı olmasını temenni eden Deniz, projesini şu şekilde özetledi: "Vicdanlara dokunmak ve toplumsal farkındalığa öncülük etmek, ilk etapta enstrümantal versiyon, ardından stüdyo kayıtları tamamlanmış sözlü versiyon ve zulme karşı sessiz kalınan çığlıkları duyurmak."

"BU SADECE BİR MÜZİK DEĞİL, BİR VİCDAN ÇAĞRISI"

Yağmur Deniz, projenin sadece sanatsal bir kaygı taşımadığını, bir duruşun ifadesi olduğunu vurguladı. Eserin ilk dinleyicileri olan mesai arkadaşlarından aldığı güçlü tepkilerin motivasyonunu artırdığını söyleyen sanatçı, “Dünya derin bir uykudayken biz uyanık kalmak ve hatırlatmak zorundayız” diyerek tüm dünyayı bu vicdan çağrısına ortak olmaya davet etti. Eserin sözlü versiyonunun da yakın zamanda stüdyo süreci tamamlanarak dinleyiciyle buluşması planlanıyor.

