'Gazze’nin Sessiz Çığlığı' notaya döküldü: Sanatçı Yağmur Deniz’den vicdanlara çağrı!

Sanat dünyası, Gazze’de yaşanan insani trajediye müzikle cevap veriyor. Sanatçı Yağmur Deniz, özellikle kadın ve çocukların yaşadığı derin acıları merkeze alan yeni çalışması “Gazze’nin Sessiz Çığlığı” ile dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eserin enstrümantal versiyonu, 11 Nisan tarihinde tüm dijital platformlarda yerini alacak.
Eserin hikayesi, söz yazarı Selma Gündüz’ün kaleme aldığı sarsıcı mısraların Yağmur Deniz’e ulaşmasıyla başladı. Tgrthaber.com yazarı Güngör Yavuzaslan’a verdiği röportajda bu süreci "ağır bir sorumluluk" olarak tanımlayan Deniz, yaşadığı duygusal yükü şu sözlerle ifade etti: "Sözleri ilk okuduğumda bu acıyı notalara dökememe, o yükün altında kalma korkusunu uzun süre hissettim. Günlerce zihnimde 'Bu acı, bu sözlere yakışır bir müzikle nasıl anlatılır?' sorusuyla dolaştım."
Eserin bestelenme süreci, sanatçının günlük hayatının içinde, adeta bir kırılma anıyla gerçekleşti. Günlerce süren düşünce süreci, bir sabah işe giderken mırıldanmaya başladığı bir melodiyle somutlaştı. Bu melodiyi bir "ilahi armağan" olarak nitelendiren Deniz, melodinin oluşmasının ardından sözlerle müziğin hızla bütünleştiğini belirtti.
Sanatçı, eserin yayınlanma tarihi olarak neden 11 Nisan’ı seçtiğini ise sembolik bir nedene bağlıyor. Baharın gelişini temsil eden bu tarihin, karanlığın içindeki insanlar için bir umut ışığı olmasını temenni eden Deniz, projesini şu şekilde özetledi: "Vicdanlara dokunmak ve toplumsal farkındalığa öncülük etmek, ilk etapta enstrümantal versiyon, ardından stüdyo kayıtları tamamlanmış sözlü versiyon ve zulme karşı sessiz kalınan çığlıkları duyurmak."
Yağmur Deniz, projenin sadece sanatsal bir kaygı taşımadığını, bir duruşun ifadesi olduğunu vurguladı. Eserin ilk dinleyicileri olan mesai arkadaşlarından aldığı güçlü tepkilerin motivasyonunu artırdığını söyleyen sanatçı, “Dünya derin bir uykudayken biz uyanık kalmak ve hatırlatmak zorundayız” diyerek tüm dünyayı bu vicdan çağrısına ortak olmaya davet etti. Eserin sözlü versiyonunun da yakın zamanda stüdyo süreci tamamlanarak dinleyiciyle buluşması planlanıyor.