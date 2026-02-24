Menü Kapat
TGRT Haber
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Banu İriç

Louvre Müzesi'nde krizler dinmiyor: Macron'a istifasını sundu

Fransa'da Louvre Müzesi ekim ayında gerçekleşen soygun dünyada büyük yankı uyandırdı. Müze geçtiğimiz günlerde bilet dolandırıcılığı operasyonuyla da gündeme gelmişti. Dünyanın en önemli müzelerinden sayılan merkezin müdürü Laurence des Cars istifa kararı aldı.

Louvre Müzesi'nde krizler dinmiyor: Macron'a istifasını sundu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
24.02.2026
21:48
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
22:02

Fransa'da milyonlarca euroluk soygunun gerçekleştirildiği Louvre Müzesi'nde üst düzey istifa gerçekleşti. Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars istifa etti.

Louvre Müzesi'nde krizler dinmiyor: Macron'a istifasını sundu

MACRON İSTİFAYI KABUL ETTİ


Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı 'un Cars'ın istifasını kabul ettiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı, dünyanın en büyük müzesinin sükunete, güvenliğe, modernizasyona ve ‘Louvre - Yeni Rönesans' projesini başarıyla tamamlamak için yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bu sorumlu davranışı takdir ederek istifasını kabul etti" denildi.
Macron'un yıllardır verdiği emek için Cars'a teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, Macron'un Cars'a Fransa'nın G7 başkanlığı döneminde ilgili ülkelerin büyük müzeleri arasında işbirliği ile ilgili bir görev vermek istediği belirtildi.

Louvre Müzesi'nde krizler dinmiyor: Macron'a istifasını sundu

LOUVRE MÜZESİ SOYGUNU BÜYÜK YANKI UYANDIRDI


Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025'te soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Soygunun ardından Fransız yetkililer, yılsonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini açıklamıştı. Soygunu yapan şüpheliler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra teker teker yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.

