Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor! Bakan Ersoy rakamları paylaştı: 37 tesisten 587 tesise, 5 bin yataktan 40 bine

Akdeniz’in incisi Mersin, son yıllarda hayata geçirilen yatırımlar, artan turizm kapasitesi ve kültür odaklı projelerle dikkat çeken şehirler arasında yer almaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin’de yaptığı değerlendirmelerde; turizmden kültür yatırımlarına, dijital tanıtım çalışmalarından Türkiye’nin küresel organizasyon vizyonuna kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi. Ersoy, Mersin’in kültür ve turizm alanında yapılan yatırımlarla güçlü bir gelişim gösterdiğini vurguladı.

YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Akdeniz’in üretim gücü, tarihî birikimi ve turizm potansiyeliyle öne çıkan şehirlerinden Mersin’de, son yıllarda hayata geçirilen yatırımların etkisi birçok alanda hissedilmeye devam ediyor. Kültürden turizme, tanıtımdan altyapıya kadar uzanan çalışmalarla dikkat çeken şehirde değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm vizyonu, Mersin’in gelişen kapasitesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor! Bakan Ersoy rakamları paylaştı: 37 tesisten 587 tesise, 5 bin yataktan 40 bine

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin'in turizm potansiyelini ve Türkiye'nin küresel turizmdeki yerini değerlendirdi.
Mersin'e son 24 yılda kültür ve turizm alanında yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapıldı.
Mersin'de konaklama tesisi sayısı 37'den 587'ye, yatak kapasitesi ise 5.168'den 40 bine ulaştı.
Türkiye, 2025 yılında 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliri ile tarihî başarı elde etti.
Mersin'in uluslararası tanıtımı 88 milyon gösterime ulaştı.
Bakan Ersoy, Türkiye'nin küresel krizlere rağmen 'istikrar adası' olduğunu belirtti.
Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor! Bakan Ersoy rakamları paylaştı: 37 tesisten 587 tesise, 5 bin yataktan 40 bine

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada Bakan Ersoy’a AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez eşlik etti. Mersin’in tarihî, kültürel ve ekonomik potansiyeline vurgu yapan Ersoy, konuşmasında kentin Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ersoy, “Akdeniz’in incisi, bereketin ve medeniyetin şehri Mersin’de sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Doğal güzellikleri, zengin tarihi mirası ve güçlü ekonomik potansiyeli ile Mersin, ülkemizin en nadide şehirleri arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz sene bu güzel şehrimizi Türkiye Kültür Yolu Festivali duraklarına ekleme kararı almıştık. Bu ziyaretimizde de Mersin Kültür Yolu Festivali’nin açılışını yapmış olmak bizlerin memnuniyetini katlamıştır.” dedi.

Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor! Bakan Ersoy rakamları paylaştı: 37 tesisten 587 tesise, 5 bin yataktan 40 bine

“TÜRKİYE KRİZLERİN ORTASINDA BİR İSTİKRAR ADASIDIR”

Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve turizm verilerine de değinen Ersoy, Türkiye’nin küresel ölçekte yaşanan krizlere rağmen güçlü duruşunu koruduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy şunları söyledi: “Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece bugünü yöneten değil, geleceği inşa eden bir hareketiz. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu, işte tam da bu anlayışın adıdır. Bugün dünyaya baktığımızda savaşların, krizlerin, ekonomik dalgalanmaların arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ama Türkiye, tüm bu tablo içerisinde Cumhurbaşkanımızın izlediği etkin proaktif politikaların neticesinde dimdik ayakta duran bir ‘istikrar adası’dır.”

Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor! Bakan Ersoy rakamları paylaştı: 37 tesisten 587 tesise, 5 bin yataktan 40 bine

Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılında 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar turizm geliriyle tarihî bir başarıya ulaştığını belirtti. Turizmin yalnızca ekonomik bir sektör olmadığını da vurgulayan Ersoy, “Bu sadece bir ekonomik başarı değildir; bu aynı zamanda Türkiye’nin güvenli, güçlü ve istikrarlı bir ülke olduğunun en somut göstergesidir. Bizler turizmi sadece bir sektör olarak görmüyoruz. Turizm; Türkiye’nin dünyaya açılan yüzüdür, kültürümüzün taşıyıcısıdır, medeniyetimizin vitrini olan stratejik bir alandır.” dedi. Türkiye’nin küresel ölçekte önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirten Ersoy, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi organizasyonların yanı sıra Formula 1 ve UEFA Avrupa Ligi Finali’nin de Türkiye’nin uluslararası prestijine katkı sağlayacağını söyledi.

MERSİN’E 24 YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen kültür ve turizm yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, 2002-2025 yılları arasında bölgede yaklaşık 26,9 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Mersin’in de bu yatırımlardan güçlü şekilde pay aldığını belirten Ersoy, kentte son 24 yılda kültür ve turizm alanında yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor! Bakan Ersoy rakamları paylaştı: 37 tesisten 587 tesise, 5 bin yataktan 40 bine

Ersoy, “Bu yatırımlar yalnızca rakamlardan ibaret değil; Mersin’in kimliğini, potansiyelini ve geleceğini büyüten adımlardır.” ifadelerini kullandı. Kentte ilan edilen 8 ayrı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’nin Mersin’in uluslararası ölçekte turizm destinasyonu haline geldiğini gösterdiğini belirten Ersoy, yaklaşık 1,3 milyar liralık yatırımla Gülnar, Silifke Doğan Cüceloğlu, Mut ve Taşucu’nda modern kültür merkezlerinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu söyledi. Yerel yönetimlerin turizm altyapısına da 722,7 milyon lirayı bulan destek sağlandığını ifade eden Ersoy, Mersin’in turizm kapasitesindeki yükselişe dikkat çekti.

MERSİN’DE KONAKLAMA KAPASİTESİ 40 BİN YATAĞA ULAŞTI

2002 yılında Mersin’de yalnızca 37 konaklama tesisi ve 5 bin 168 yatak kapasitesi bulunduğunu belirten Bakan Ersoy, bugün bu sayının 587 tesise ve 40 bin yatak kapasitesine ulaştığını açıkladı.

Ersoy, “Bu artış, Mersin’in turizmde nasıl güçlü bir sıçrama yaptığının en somut göstergesidir.” dedi. 2025 yılı itibarıyla kentte 11 Mavi Bayraklı plaj bulunduğunu belirten Ersoy, çevre kalitesi ve sürdürülebilir turizm anlayışı açısından da önemli seviyeye ulaşıldığını ifade etti.

MERSİN’İN TANITIMI 88 MİLYON GÖSTERİME ULAŞTI

Mersin’in turizm vizyonunu güçlendirmek amacıyla mevcut Turizm Master Planı temel alınarak Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle Turizm Geliştirme Yol Haritası hazırlandığını belirten Bakan Ersoy, dijital tanıtım faaliyetlerine de hız verildiğini söyledi. Go Türkiye ve Gezsen Türkiye platformları üzerinden yapılan sosyal medya paylaşımlarının milyonlarca kişiye ulaştığını ifade eden Ersoy, yalnızca Go Türkiye paylaşımlarının 2025 yılında yaklaşık 40 milyon gösterim elde ettiğini kaydetti. Uluslararası tanıtım kampanyaları kapsamında Mersin’in 87 ülkede yaklaşık 88 milyon gösterime ulaştığını belirten Ersoy, tüm verilerin şehrin ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür hale geldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

“BİZ SADECE KONUŞAN DEĞİL, İCRAAT YAPAN BİR ANLAYIŞIN TEMSİLCİSİYİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hedef koyan ve o hedeflere ulaşmak için çalışan bir anlayışın temsilcisi olduklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizmde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi.

Mersin turizmde cazibe merkezine dönüşüyor! Bakan Ersoy rakamları paylaştı: 37 tesisten 587 tesise, 5 bin yataktan 40 bine

Ersoy konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz sadece konuşan değil, icraat yapan bir anlayışın temsilcisiyiz. Biz sadece hedef koyan değil, gece gündüz demeden çalışarak o hedeflere ulaşan bir iradeyiz… Bugün Türkiye, turizmde dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmişse, bu güçlü liderlik ve sağlam teşkilat yapısı sayesindedir. Bu yolda en büyük gücümüz sizlersiniz. Birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.”

