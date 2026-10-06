Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:12

Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Bakan Ersoy, Türkiye derecesi elde eden Ahmet Deniz’i bakanlıkta ağırladı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda TYT Türkiye 142’ncisi, sayısal alanda Türkiye 636’ncısı olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Ahmet Deniz’i Bakanlıkta kabul etti. Eğitim hayatı ve hekimlik hedefi üzerine genç öğrenciyle sohbet eden Ersoy, “Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum.” dedi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:12

Kültür ve Turizm Bakanı , ’nın ilçesinde orman işçisi olarak çalışan bir ailenin evladı olan 18 yaşındaki Ahmet Deniz ile bir araya geldi. Zorlu yaşam koşulları içinde eğitimini başarıyla sürdüren Deniz’i tebrik eden Ersoy, genç öğrenciye gelecek yaşamında başarılar diledi. Buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ersoy, “Azmiyle ve başarısıyla hepimizi gururlandıran genç hemşehrim Ahmet Deniz’i Bakanlığımızda ağırladık. Eğitim yolculuğu ve hekimlik hedefi üzerine sohbet ettik.” ifadelerini kullandı.

Taşımalı eğitimden Hacettepe tıbba uzanan başarı: Bakan Ersoy, Türkiye derecesi elde eden Ahmet Deniz’i bakanlıkta ağırladı!

Deniz’in taşımalı eğitimden fen lisesine, ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine uzanan eğitim yolculuğuna değinen Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti: “Zorlu hayat koşulları içinde hedefine kararlılıkla yürüyen bu genç kardeşimi yürekten tebrik ediyor, ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ediyorum.

Yolun açık olsun Ahmet. Daha büyük başarılara imza atacağına, azmin ve kararlılığınla gençlerimize örnek olacağına yürekten inanıyorum. Bugün başarınla bizleri gururlandırdığın gibi, yarın da hekim olarak pek çok insana umut olmanı diliyorum.”

HEKİMLİK HEDEFİ ÜZERİNE SAMİMİ SOHBET

Görüşmede Deniz’e başarma azminin kaynağını, doktor olmayı neden istediğini ve tıpta hangi alanda uzmanlaşmayı düşündüğünü soran Bakan Ersoy, genç öğrencinin gelecek hedeflerini dinledi. Sohbet sırasında Akseki ve İbradı bölgesinin doğal güzelliklerine de değinen Ersoy, “Bizim Akseki’nin suyundan içmen de iyi olmuş.” sözleriyle Deniz’e samimi bir şekilde seslendi. Genç öğrenciye duyduğu güveni dile getiren Ersoy, “Senin daha iyi şeyleri başaracağına inanıyorum. Gençlerimize de örnek gösterebilecek bir talebe olacağına inanıyorum.” dedi.

DÖRT YIL OKUL PANSİYONUNDA KALDI

İlkokulu Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda okuyan Ahmet Deniz, ortaokul eğitimini Antalya’nın Akseki ilçesindeki Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulunda taşımalı eğitim kapsamında tamamladı. 2022 yılında 446,80 LGS puanıyla Manavgat Namık Karamancı Fen Lisesine yerleşen Deniz, lise öğrenimi boyunca dört yıl okul pansiyonunda kaldı. Ailesi Akseki’de orman kesim işlerinde çalışarak geçimini sağlayan Deniz, 2026 YKS’de TYT Türkiye 142’ncisi, sayısal alanda Türkiye 636’ncısı oldu. Elde ettiği derecelerle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin İngilizce programını kazandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar
Araç sürücülerinin korkulu rüyası: En iyiden en kötüye menzile sahip elektrikli araçlar belli oldu
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi milli takım kariyerine son noktayı koyuyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Antalya
#Mehmet Nuri Ersoy
#akseki
#Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
#Ahmet Deniz
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.