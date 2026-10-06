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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:28

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 16. kez kapılarını açtı. “Romanların ve Hatıratların İzinde” temasıyla düzenlenen fuarda 515 yayınevi yer alırken, 1.065 etkinlik ve söyleşi gerçekleştiriliyor. Yabancı yazarlar Roger Crowley ve John Perkins’in söyleşileri kitapseverlerden ilgi görürken, fuarda düzenlenen “Değerli Eserler Müzayedesi” de nadir eserleri okurlarla buluşturdu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 12:28

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı’nın bugün ulaştığı noktayı değerlendirerek, “Kocaeli Kitap Fuarı’nın bugünlere geleceğini hayal etmiştik ama hayalimiz çok daha ileriye gideceği yönünde. Kitap Fuarımız daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

KOCAELİ’DE AĞAÇLAR YİNE KİTAP AÇTI

Türkiye’de ağaçların kitap açtığı tek kent olan Kocaeli, bu yıl da fuarı aynı gelenekle karşıladı. İşe ve okula gitmek üzere evlerinden çıkan Kocaelililer, ağaç dallarına asılmış binlerce kitapla karşılaştı. Kitaplar sabahın erken saatlerinde alana akın eden yüzlerce vatandaş tarafından kısa sürede toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da İzmit Cumhuriyet Bulvarı’ndaki etkinliğe vatandaşlarla birlikte katıldı.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

EDEBİYAT, MÜZİK, SİNEMA VE GÖRSEL ANLATIM AYNI SAHNEDE

Fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen özel programla açıldı. “İnsan Hatırlar” temasıyla düzenlenen programda edebiyat, müzik, sinema ve görsel anlatım aynı sahnede buluştu. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, kendisine eşlik eden sanatçılar ve Yetkin Dikinciler’in anlatımıyla farklı coğrafyalardan insan hikâyelerini sahneye taşıdı.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

BÜYÜKAKIN: “KİTAP FUARIMIZ DAHA DA BÜYÜYECEK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kitap Fuarı hakkındaki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Kocaeli Kitap Fuarı’nı bu kadar değerli yapan okuyucunun ve kitapseverlerin ilgisi. Eskilerin bir sözü var ‘Marifet iltifata tabiidir’ diye. İnsanlar buraya ilgi gösterdiği için burası güzel oluyor. İnsanlar önemli bulduğu için Kocaeli Kitap Fuarı önemli oluyor. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bugünlere geleceğini hayal etmiştik ama benim hayalim çok daha ileriye gideceği yönünde. Yapılan her başarılı etkinlikten sonra daha da başarılısını arzu ediyoruz. Bir şehirde 16 yılda böylesine rağbet oluşturmak oldukça zordur ama çok daha büyüğü de mümkündür ve olacaktır. Ben buna yürekten inanıyorum.”

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

“KOCAELİ KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ OLMA YOLUNDA”

Başkan Büyükakın ayrıca şunları belirtti: “Biz sporda da, kültürde de sanatta da standart koyan, standartları belirleyen ya da standartlarda çok iyi performans gösteren şehirler arasına girmek gibi bir ufukla hareket ediyoruz. Kocaeli aynı zamanda bir kültür, sanat şehri olma yolunda hızla ilerlemeye başladı. Bizler daha çok çalışarak kültürde de sanatta da Kocaeli ismini sıkça andırmaya devam edeceğiz.”

TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN YAZARLAR KOCAELİ’DE

Türk edebiyat, siyaset ve entelektüel dünyanın önemli isimlerini kitapseverlerle buluşturan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl Tarihçi Erhan Afyoncu, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi çok sayıda ismi ağırlıyor. Uluslararası kimliğe sahip fuarın yabancı konukları arasında ise Roger Crowley ve John Perkins’in yanı sıra Soyoung Park, Paola Peretti, Silvana Paternostro ve Amina Seçeroviç yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

ROGER CROWLEY: BÖYLESİNE DAHA ÖNCE RASTLAMADIM

İngiliz tarihçi-yazar Roger Crowley, fuarın atmosferinden etkilendiğini belirterek, “Ben kendi ülkemde özellikle son dönemde bu tür fuarlara gitmiyorum. Bunun en büyük sebebi, sizin yaptığınız gibi böylesine enerjik ve büyük fuarların bizde düzenlenmemesi. Ülkemizde daha çok edebiyat festivalleri yapılıyor ancak hiçbiri buradaki fuar kadar büyük ve gösterişli değil. Bu nedenle böyle bir kitap fuarına daha önce rastlamadım” dedi. Crowley, fuarda stantlar arasında dolaşırken kendi kitaplarını da gördü, bu karşılaşmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİ DİĞER ÜLKELERİ DE ETKİLEYECEK GÜÇTE”

Dünyaca ünlü yazar John Perkins ise söyleşisinde küresel ekonomi ve güç ilişkilerini ele aldı. Mevcut ekonomik düzenin kaynakları tüketen yönüne dikkat çeken Perkins, “Ölüm ekonomisi artık yaşam ekonomisine dönüşmek zorunda” sözleriyle yeni bir ekonomik anlayışın gerekliliğini vurguladı. Türkiye’nin yalnızca kendi bölgesi açısından değil, dünya ekonomisi bakımından da önemli bir konumda bulunduğunu belirten Perkins, ülke ekonomisindeki gelişmelerin diğer ülkeleri de etkileyebileceğini ifade etti. Perkins, “Öylesine bir bölgedesiniz ki Türkiye’nin ekonomisinin iyiliği ve kötülüğü diğer ülkelerin ekonomisini de etkileyecek güce sahip” dedi.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

PERKİNS, KOCAELİ ÜZERİNDEN ÖRNEKLENDİRDİ

Perkins, Türkiye’ye ilişkin değerlendirmelerini Kocaeli üzerinden de örneklendirdi. Söyleşinin gerçekleştirildiği Kocaeli Kongre Merkezi ve çevresindeki endüstriyel dönüşüme dikkat çeken Perkins, eski sanayi alanlarının kültür ve yaşam merkezlerine dönüştürülmesini önemli bir değişim olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

TRUMP’I KONU ALAN YENİ KİTABINI ANLATTI

John Perkins, söyleşide ABD Başkanı Donald Trump'ı ve ekonomik güç ilişkilerini ele aldığı yeni kitabından da söz etti. Perkins, ABD'de üzerinde “Trump kral değildir” ifadesinin bulunduğu bir afişle verdiği mesajı anlatırken, yeni kitabının kapağını daha önce yayımlanan çalışmalarındaki sembollerle ilişkilendirdi. İlk kitabındaki Özgürlük Heykeli ve silah görselinin geçmişte başka ülkelere yönelen ekonomik mekanizmaları temsil ettiğini söyleyen Perkins, yeni kitabındaki görseli ise aynı mekanizmanın artık ABD'nin kendi içine yöneldiğine ilişkin kişisel yorumunun bir sembolü olarak açıkladı.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

7 EKİM’DE GAZZE İÇİN ÖZEL ETKİNLİK

Kocaeli’nin Filistin’in haklı davasındaki duruşu ve duyarlılığı bu yılki fuarda da kendini ortaya koyacak. 7 Ekim Gazze saldırısının yıl dönümünde fuarın konukları arasında yer alan Nour Alhila, Samir Atiye ile Peren Birsaygılı Mut, 7 Ekim Gazze Özel Etkinliği kapsamında bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşi, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan ve İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarını ve soykırım fiillerini delilleriyle ortaya koyan Kanıt belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin en büyük kitap fuarı Kocaeli’de kapılarını açtı

KİTAP MÜZAYEDESİ KOLEKSİYONERLERİ BULUŞTURDU

Kocaeli Kitap Fuarı’nda düzenlenen “Değerli Eserler Müzayedesi”, sahaf kültürünün seçkin örneklerini kitapseverlerle buluşturdu. İki ayrı seansta gerçekleştirilen müzayedede farklı dönemlerden yaklaşık 45 kitap, mecmua, harita ve tarihî belge alıcıların beğenisine sunuldu. Türk edebiyatının önemli eserlerinin yanı sıra tarih, sanat, düşünce ve kültür alanlarından yayınlar da müzayedede yer aldı. Müzayededeki en düşük açılış fiyatı 5 TL olurken, en yüksek açılış fiyatı 7 bin 500 TL olarak belirlendi. Açılış fiyatlarının ardından teklifler art arda yükselirken, katılımcılar beğendikleri eserlere sahip olabilmek için kıyasıya yarıştı. Müzayedenin bir diğeri 10 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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#Kocaeli
#Kocaeli Kitap Fuarı
#Tahir Büyükakın
#Roger Crowley
#John Perkins
#Kültür - Sanat
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