Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya dünya evine girdi! Düğünden ilk fotoğraflar geldi

04 Eylül 2024 21:41 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 21:50

Acun Ilıcalı, 3 senedir sevgili olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile bugün nikah kıydı. Çiftin nikah şahitleri Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan olurken sanat ve spor dünyasından önemli isimler düğünde yer aldı.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bugün Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen düğünle evlendi. Çifti aile dostları yalnız bırakmazken sanat ve spor camiasının önde gelen isimleri düğünde yer aldı.

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı düğünün yapılacağı alana süret teknesi ile geldi. 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya çiftinin nikah şahitleri ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan oldu.

DÜĞÜN DAVETİYESİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftin düğün davetiyesi sosyal medyada gündem olmuştu. Siyah temanın kullanıldığı davetiyede Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya davetlilere, "Lütfen, sosyal medya olmasın." diye not düştü.

ÜNÜLER DE DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Çiftin güzel gününe arkadaşı ve şarkıcı Hülya Avşar da katıldı. Hülya Avşar ünlü çift için "Allah mesut etsin. Ben sevindim açıkçası. Uzun zamandır beraberlerdi. Çağla çok tatlı biri. Tanışma fırsatı buldum. Çok iyi aile terbiyesi almış. Acun da çok mutlu. Bence güzel bir zamanlama." diyerek güzel temennilerde bulundu.

"SIRADAN BİR GELİN ARABASI DEĞİL"

Ünlü çiftin düğününe katılan Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Sıradan bir gelin arabası değil" notunu düştü.

EMRE BELÖZOĞLU DA DÜĞÜNDEYDİ!

Davetliler arasında olan Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada “Evet Acun Ilıcalı hepinizin bildiği gibi çok yakın bir ağabeyimiz, dostumuz. Ona ve Çağla'ya bir ömür boyu mutluluklar dilemeye geldik buraya. Bu güzel gecede onların yanında olmak istedik. Söyleyeceklerim bu akşamlık bu kadar. İnşallah hep böyle mutlu, huzurlu, güzel günleri olur” dedi.